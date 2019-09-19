Меган Фокс впервые рассказала, что у нее был психологический срыв

Американская актриса Меган Фокс впервые призналась, что переживала тяжелейшую депрессию после выхода на экраны кинокартины «Тело Дженифер». В провокационном фильме Меган Фокс сыграла главную роль и потом долго не могла спастись от нападок зрителей по всему миру.

Картина вышла на экраны в 2009 году и вызвала шквал нелестных отзывов со стороны кинокритиков.

Актриса вспоминает, что её психика не выдержала лавины обрушившегося негатива, последствия были предсказуемы — психологический срыв.

больше по теме Меган Фокс показала всех своих детей на праздновании Хэллоуина К актрисе присоединилась вся ее семья, каждый из которой выбрал себе забавный костюм.

«У меня не было ни сил, ни желания что-либо делать — ни участвовать в фотосессиях, ни давать интервью, ни появляться на красных дорожках… Я вообще боялась появляться на публике, потому что мне казалось, что меня тут же поднимут на смех и будут говорить обо мне разные гадости», — призналась актриса.

Единственное, что помогало справиться с ситуацией и придавало сил — это материнство. Беременность изменила отношение Фокс не только к внешнему миру, но и к самой себе. На свет один за одним появились трое ее детей, и это помогло ей обрести душевное равновесие и счастье.

«Рождение каждого нового малыша помогало мне стать лучше, найти контакт с самой собой», — призналась Меган Фокс.

Со своим будущим мужем, актером Брайаном Остином Грином, Фокс начала встречаться в 2004 году. В 2010-м пара поженилась, через два года у супругов родился первый сын, а затем с разницей в два года появились на свет двое его младших братьев. Таким образом, в 2016 году в семье актеров было уже трое детей.

Перед рождением третьего ребенка пара оказалась на грани разрыва, супруги не могли найти взаимопонимания, и казалось, что единственный выход — это развод. Тем не менее, им удалось сохранить семью, появление на свет крохи скрепило отношения, и сейчас они счастливы вместе, сообщает Пятый канал.