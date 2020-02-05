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«Хочется есть и спать»: поправившуюся Бузову подозревают в беременности

Певица сама дала повод для пересудов.

«Хочется есть и спать»: поправившуюся Бузову подозревают в беременности
Ольга Бузова. фото: globallookpress.com/

Ольга Бузова в 2019 году нашла свою любовь. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым девушке было сложно снова довериться мужчине. Однако Давид Манукян нашел ключ к сердцу поющей телеведущей. Вот уже несколько месяцев влюбленные демонстрируют идиллию. Недавно они провели вместе несколько недель в Тайланде, где звезда отпраздновала свой день рождения.

Уже тогда поклонники заметили что фигура Ольги изменилась. У девушки увеличилась грудь. На фото и видео в купальнике она впервые могла похвастаться красивым бюстом. Уже тогда фанаты стали подозревать, что телеведущая беременна. Ранее она признавалась, что мечтает стать мамой. Она даже заявляла, что усыновит ребенка, если к 35 годам не родит сама. И вот вернувшись домой Бузова снова дала повод думать, что она находится в положении.

«Меня бесит, что я поправилась за время отпуска, очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему то так хочется есть и спать», — написала артистка в соцсети.

Поклонники решили, что это признаки токсикоза. «Когда беременная ходила ела и спала, тянуло на сон», «Оля вы наверное беременны, сделайте тест», «Ты не беременна ли часом, солнышко?», «Хочется написать — беременным всегда хочется много есть и много спать», «Беременна?» — стали писать пользователи. Пока Ольга предпочитает отмалчиваться. Она не подтверждает, но и не опровергает слухи о том, что ждет ребенка.

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«Хочется есть и спать»: поправившуюся Бузову подозревают в беременности
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