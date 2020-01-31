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«Это уже не чувства влюбленности»: Роман Гриценко пожелал Ольге Бузовой счастья

Участник «Плана Б» рассказал, что они с певицей остались в дружеских отношениях.

«Это уже не чувства влюбленности»: Роман Гриценко пожелал Ольге Бузовой счастья
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Финалист «Плана Б» Роман Гриценко заявил о том, что перестал испытывать большие чувства к Ольге Бузовой.

До недавнего времени 24-летний юноша был одним из самых преданных поклонников ведущей: он ухаживал за ней на «Доме-2», а затем, неожиданно для всех, пришел на новый проект в качестве жениха.

Однако любви между Ольгой и Романом так и не случилось – в финале шоу Бузова не выбрала Гриценко, а призналась в любви к Давиду Манукяну.

В интервью для «Вокруг ТВ» Гриценко признался – больше влюбленности в Ольгу он не испытывает. Свой очередной телевизионный опыт Роман воспринимает позитивно. Роман подчеркнул: он считает все происходящее в его жизни дорогой для более достойных свершений, а значит, обиды нет.

Гриценко и Бузова сумели остаться на дружеской волне. Сейчас юноша желает некогда возлюбленной только счастья.

«Я вижу по роликам в Instagram, что она счастлива. У меня остались к ней теплые чувства, но это уже не чувства влюбленности. Если она улыбается, это круто», — озвучил он свои мысли.

На вопрос же о том, насколько Ольге подходит Давид Манукян, Роман отметил: блогер не вполне схож с теми критериями, которые Бузова выдвигала ранее, но только время сможет наверняка расставить все по местам.

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«Это уже не чувства влюбленности»: Роман Гриценко пожелал Ольге Бузовой счастья
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