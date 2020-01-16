«Откуда грудь взялась?»: Бузову заподозрили в беременности из-за изменений в фигуре

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым, похоже, нашла наконец-то свое счастье. Недавно она перестала скрывать роман с блогером Давидом Манукяном. Они практически неразлучный. После Нового года телеведущая уехала отдыхать в Таиланд, а вскоре к ней присоединился ее избранник. Теперь они публикуют ванильные фото и видео. Но поющая телеведущая, также не упускает возможности, делиться откровенными кадрами.

На днях она поделилась фото, на которых позирует в бикини. Ольга попыталась соблазнительно вылезти из бассейна, но у нее это не получилось. Примечательно, что обычно девушку критиковали за маленькую грудь, но она отказывалась делать пластику. Хотя ранее признавалась, что задумывалась об увеличении груди после расставания с Тарасовым. А на этот раз у Бузовой бюст едва поместился в бикини. Это удивило ее поклонников.

На новом фото Ольга тоже продемонстрировала изменения в фигуре. Она предстала уже в синем купальнике, который подчеркнул ее худобу, но позволил похвастаться роскошным декольте. «Оленька, что с грудью?», «Откуда грудь взялась», «Она выросла», «Оля скорее всего беременна! Она стала больше», «С появлением Давида у тебя неожиданно появилась грудь!», «Кто-то увеличил», «Может долгожданная беременность», — стали гадать поклонники. большинство склонились к тому, что Бузова ждет ребенка. Ранее она не раз признавалась, что мечтает стать мамой.

К слову, ровно год назад телеведущая тоже отдыха аи публиковала откровенные снимки. Тогда у нее был нулевой размер груди. Более того, она была настолько худенькой, что на ее животе собирались складки кожи, а не жира. Стоит отметить, что пока Ольга не делала никаких официальных заявлений. Она наслаждает романом с Давой. Они даже сделали одинаковые татуировки. теперь поклонники ждут их свадьбу.