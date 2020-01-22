«Оттеняет ее загорелую кожу»: Бузова в силуэтном платье миди восхитила стилиста

Ольга Бузова на днях отпраздновала день рождения. Телеведущая насладилась праздником в Таиланде в компании своего возлюбленного Давида Манукяна. С самого утра девушка получила поздравления от него и мамы, которая ей позвонила. Артистка весь день получала подарки. Даже работники отеля преподнесли ей цветы. Она устроила собственную вечеринку, чтобы оторваться в честь 34-летия.

На берегу Андаманского моря Ольга появилась в коротком мерцающем платье, которое дополнила драгоценностями. Волосы она собрала в пучок, а также в ее ушах сверкали крупные серьги. Босоножки на шпильке завершили броский образ. Она кружилась в танце, демонстрируя изящные формы со всех сторон. Дава не сводил с нее глаз. Возлюбленный дарил комплименты избраннице и восхищался ее красотой.

К слову, днем Бузова отметилась в другом образе. Она также восхитила своего возлюбленного, облачившись в элегантное силуэтное платье миди яркого цвета. Его украшали меленькие перышки. Аккуратная прическа и нежный макияж дополнили образ, как и босоножки в тон. На этот раз она сменила аксессуары, а сережки-кольца и золотые браслеты оставила. Стиль Ольги у многих вызывает вопросы. Одним нравятся ее наряды, другие часто критикуют телеведущую. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнения эксперта — стилиста Марины Корабель.

«Рассмотрим два этих образа телеведущей Ольги Бузовой. В первом случае Ольга в коротком платье цвета индиго, которое очень ей к лицу. И все бы ничего, только слишком много открытых частей тела: зона декольте, плечи, ноги. К тому же, платье плотно облегает фигуру и имеет мерцающую фактуру и яркий цвет. В общем, тут все и сразу, поэтому образ получается слишком откровенным. Однако такое платье можно обыграть, например, накинув на плечи черный жакет свободного кроя, как с мужского плеча. В таком случае сам силуэт фигуры будет завуалирован, а в образе появится некая интрига. По макияжу и прическе вопросов нет. Все достаточно сдержанно, что хорошо, учитывая такое самодостаточное платье. А вот серьги такой формы уже не актуальны. Да и ко всему прочему, они визуально сильно вытягивают лицо», — высказалась эксперт.

Второй наряд вызвал у Марины восторг, в отличие от первого образа, в котором она нашла погрешности. «Во втором варианте Ольга в силуэтном платье сочного алого цвета, которое великолепно оттеняет ее загорелую кожу. Длина миди также очень удачно сочетается с деликатным вырезом в зоне декольте. Ненавязчивые вставки из перьев романтично развеваются при движении. Также удачно подобрана и обувь. Бордовые босоножки на изящном каблуке прекрасно сочетаются с платьем. Что касается макияжа, прически и украшений, то мне тоже все очень нравится. Образ получился очень женственным, утонченным и целостным. Второй вариант однозначно удачнее первого», — пояснила стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression. Свою красоту ей доверяют такие звёзды, как Юлиана Караулова, певица Нюша, телеведущая Алла Михеева, телеведущая Марианна Максимовских, солистка группы Iowa, и многие другие известные персоны.