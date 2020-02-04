«Усатая кокетка»: сын Сафронова устроил эротический фотосет на фоне заката

Сын Никаса Сафронова, 29-летний Лука Затравкин, продолжает веселить своих подписчиков, демонстрируя неординарное чувство юмора и весомый уровень самоиронии. После видео, на котором Лука в буквальном смысле укатывается в море, Затравкин решил не останавливаться и выдал порцию забавных пародийных снимков.

На фотографиях 242-килограммовый мужчина активно вживается в образ Insta-моделей. На некоторых из снимков Затравкин кокетливо обнимает пальмы и зазывающее смотрит в камеру, на других позирует на фоне шикарных видов. Больше же всего внимание фолловеров привлекла пара снимков, на которых Лука обнажился перед объективом на фоне заката. Столь смелого решения многие явно не ожидали! Сам же Затравкин произведенным эффектом остался доволен и пообещал выпустить вторую часть.

«Эй, @Instagram, закупай побольше новых серверов! Мои фотографии занимают очень много места! Выложить ли вторую часть «фотосессии»?», — уточнил он.

Комментаторы не смогли пройти мимо увиденного и стали изощряться в оригинальности реплик. «Милота какая», «Усатая кокетка», «Лучок света», «Слишком хороши! Не отбирайте хлеб у Волочковой», «Русалочка», — писали они. Нашлись, впрочем, и те, кто решил вновь начать критиковать Затравкина за лишний вес.