НОВОСТИ

«Я принимаю твой шпагатный челлендж»: Лука Затравкин бросил вызов Волочковой

Судя по всему, сын художника Никаса Сафронова собрался в недалеком будущем заняться спортом.

«Я принимаю твой шпагатный челлендж»: Лука Затравкин бросил вызов Волочковой
Сын Сафронова бросил вызов Волочковой/https://www.instagram.com/lukasafronovofficial/

Сын художника Никаса Сафронова, 242-килограммовый пианист Лука Затравкин, бросил вызов балерине Анастасии Волочковой.

«Анастасия! Я принимаю твой шпагатный челлендж», — написал музыкант в Instagram.

При этом он смог оторвать одну ногу от земли и поставить ее на бревно, установленное примерно на высоте колена. Не исключено, что в самое ближайшее время пианист займется спортом.

Кроме того, Лука Затравкин опубликовал одну из последних новостей о танцовщице, которая каждый день выкладывала снимки со шпагатами со своего отдыха в Таиланде. В материале речь шла о том, как балерина сделала шпагат, сидя на мотоцикле.

Напомним, что Лука Затравкин за последнее время попал сразу в несколько передряг. Все началось с того, что он застрял в унитазе самолета, который следовал из Казани в Москву. Затем у него случился конфликт с режиссером Стасом Барецким, который его ударил. Позже выяснилось, что драка была постановочной.

Наконец, на днях Лука Затравкин привлек к себе внимание тем, что опубликовал снимок с отдыха. Он попросту сгорел на солнце. Пианист посоветовал обращать внимание на солнцезащитные средства, которыми пользуются люди во время отдыха.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаЛука ЗатравкинНикас СафроновНовости googleТаиланд
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я принимаю твой шпагатный челлендж»: Лука Затравкин бросил вызов Волочковой
Интересно?
Поделись с друзьями: