«Я принимаю твой шпагатный челлендж»: Лука Затравкин бросил вызов Волочковой

Сын художника Никаса Сафронова, 242-килограммовый пианист Лука Затравкин, бросил вызов балерине Анастасии Волочковой.

«Анастасия! Я принимаю твой шпагатный челлендж», — написал музыкант в Instagram.

При этом он смог оторвать одну ногу от земли и поставить ее на бревно, установленное примерно на высоте колена. Не исключено, что в самое ближайшее время пианист займется спортом.

Кроме того, Лука Затравкин опубликовал одну из последних новостей о танцовщице, которая каждый день выкладывала снимки со шпагатами со своего отдыха в Таиланде. В материале речь шла о том, как балерина сделала шпагат, сидя на мотоцикле.

больше по теме Лука Затравкин начинает совместный проект с иллюзионистами Сафроновыми О деталях сын художника Никаса Сафронова пока не распространяется.

Напомним, что Лука Затравкин за последнее время попал сразу в несколько передряг. Все началось с того, что он застрял в унитазе самолета, который следовал из Казани в Москву. Затем у него случился конфликт с режиссером Стасом Барецким, который его ударил. Позже выяснилось, что драка была постановочной.

Наконец, на днях Лука Затравкин привлек к себе внимание тем, что опубликовал снимок с отдыха. Он попросту сгорел на солнце. Пианист посоветовал обращать внимание на солнцезащитные средства, которыми пользуются люди во время отдыха.