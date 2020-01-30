«Не переедайте на море»: сын Никаса Сафронова укатился с пляжа

Сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин, в Instagram поделился очередной «неприятностью», которая с ним случилась. Как сказал молодой человек, который находится на отдыхе, он переел.

«Дорогие друзья. Не переедайте на море. А то будет до него тяжело идти, как мне», — сказал известный пианист, обладатель шестнадцати международных премий.

После этих слов 242-килограммовый музыкант покатился по пляжу и через несколько секунд оказался в море.

Под забавным видеороликом Лука Затравкин написал: «Друзья, если вы видите, что на берег выбросило дельфина, морского котика или тюленя, не проходите мимо, помогите ему вернуться в море!»

Судя по всему, музыкант выступил в защиту млекопитающих, которых порой выбрасывает на берег и им требуется помощь человека.

Напомним, что неприятности, словно злой рок, преследуют Луку Затравкина. За последние несколько месяцев мало кому известный пианист стал известен на всю страну. Он застревал в туалете в самолете, «дрался» с продюсером Стасом Барецким, а недавно показал свое красное обгоревшее лицо.