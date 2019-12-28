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«Врезал ему хорошенько по роже»: Стас Барецкий высказался после драки с Затравкиным

По словам музыканта, сын художника Никаса Сафронова толкнул его девушку.

«Врезал ему хорошенько по роже»: Стас Барецкий высказался после драки с Затравкиным
Барецкий не собирается извиняться перед Затравкиным/http://globallookpress.com/

Музыкант Стас Барецкий прокомментировал драку с сыном художника Никаса Сафронова, пианистом Лукой Затравкиным. Как сказал продюсер, с весом сына Сафронова надо на ринге выступать, а не за пианино сидеть. По его словам, чтобы избить пианиста – надо сильно постараться. Как считает Барецкий, вес которого в районе 150 килограммов, они почти в одной весовой категории с Затравкиным. Пианист, напомним, весит свыше 240 килограммов.

«Когда мы подошли за канапе, он девушку мою толкнул. Вот я и предложил выйти один на один. Врезал ему хорошенько по роже. Извиняться не собираюсь — я же не девочку ударил», — сказал Стас Барецкий.

Продюсер добавил, что у них и раньше были конфликты с Лукой Затравкиным. При этом он подчеркнул, что боится сейчас ляпнуть лишнее. Как считает музыкант, пианист может подать на него в суд, поэтому он предпочел бы об этой истории не распространяться.

Впрочем, этот случай может оказаться обычным пиар-ходом двух «толстяков», чтобы привлечь внимание к своим персонам. К примеру, пиар-директор Барецкого Вадим Горжанкин сообщил, что музыканты не поделили между собой титул «главного толстяка страны», поэтому и решили выяснить отношения с помощью кулаков, сообщает «Комсомольская правда».

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«Врезал ему хорошенько по роже»: Стас Барецкий высказался после драки с Затравкиным
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