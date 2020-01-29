ЗВЕЗДЫ

«Хороша чертовка»: Светлана Ходченкова в туфлях-стрипах станцевала у пилона

Актриса активно занялась стриппластикой. Откровенный кадр не остался без внимания Веры Брежневой и других известных персон.

«Хороша чертовка»: Светлана Ходченкова в туфлях-стрипах станцевала у пилона
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com/

Светлана Ходченкова для многих давно стала эталоном женственности. В кино порой она играет роковых красоток. В обычной жизни на актрису тоже засматриваются мужчины. Ко всему прочему, 37-летняя звезда обладает спортивным телом. Недавно она отдохнула в Таиланде. На курорте девушка то и дело демонстрировала подтянутую фигуру и стальной пресс. А вернувшись домой, артистка продолжила учиться танцам на пилоне.

Недавно Ходченкова впервые показала, как может держаться на шесте. После отдыха она вернулась к тренировкам. На днях она поделилась новым снимком. На этот раз актриса предстала в мини-шортах и спортивном топе. Она стояла на четвереньках у шеста, демонстрируя длинные и стройные ноги. По всей видимости, девушка уже научилась удерживать равновесие на туфлях-стрипах с 20 сантиметровыми каблуками.

Фото получилось очень эффектным. Если в прошлый раз Светлана впечатлила Сергея Безрукого, Юлию Пересильд, Елизавету Боярскую и других звезд, то на этот раз на пост отреагировала Вера Брежнева. Она не смогла подобрать слов, оставив эмоджи в виде пламени и черных сердец. Поклонники тоже одарили звезду комплиментами. Похоже, что некоторые уже начинают завидовать идеальной фигуре актрисы.

«Ну ничего себе», «Ну наконец-то горячий кадр», «Уже бесишь!», «Шикарная фигура», «Хороша чертовка», «Опасная женщина», «Какая вы умничка», «Ноги бесконечно длинные», «Моя любимая актриса в моем любимом виде спорта — танцев», — прокомментировали пост подписчики. Пока они гадают, зачем Ходченкова стала заниматься стриппластикой. Не исключено, что такие навыки ей понадобились для новой роли.

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«Хороша чертовка»: Светлана Ходченкова в туфлях-стрипах станцевала у пилона
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