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Пресс на зависть: Ходченкова предстала в бикини и мини-шортах на отдыхе

Актриса подразнила поклонников снимками из Таиланда.

Пресс на зависть: Ходченкова предстала в бикини и мини-шортах на отдыхе
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com/

Светлана Ходченкова для многих давно стала эталоном женственности. Актриса всегда обладала стройной и подтянутой фигурой. А элегантные образы подчеркивали все ее достоинства. Многие удивляются тому, что артистка до сих пор не замужем. Ей часто приписывают романы. Так, недавно ходили слухи, что она сблизилась с Семеном Слепаковым, но девушка опровергла эту информацию.

Сейчас звезда сериала «Домашний арест» отдыхает в Таиланде. Она загорает и плавает в бассейне. Актриса решила подразнить поклонников, опубликовав смелое фото в бикини. В кадре она позирует в лучах солнца, демонстрируя идеальную фигуру. Похоже, что это результат тренировок. Недавно Ходченкова демонстрировала, как умеет танцевать на пилоне, а такой вид искусства может смело заменить занятия в спортзале.

На других снимках артистка также надела розовые мини-шорты. Сложно было не обратить внимание на ее прокачанный пресс. Поклонники одарили ее множеством комплиментов. «Какая же вы красивая… влюблён…», «Как же вы всем нравитесь! Обожаю вас!!!! Вы восхитительны!», «Опасная», «Какие бедра», «Какая красивая», «Богиня», — прокомментировали снимки подписчики.

Ходченкова в купальнике
Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Отметим, что на отдыхе Светлана отказалась от макияжа. Она сразила всех своей естественной красотой. В 36 лет ей удается иметь не только спортивную фигуру, но и идеально гладкую кожу. К слову, не отстает от актрисы и ее коллега Равшана Куркова. Она тоже редко красится и предпочитает выглядеть естественно. Ранее Куркова раскрыла свой секрет красоты.

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Пресс на зависть: Ходченкова предстала в бикини и мини-шортах на отдыхе
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