Ходченкова надела резиновые сапоги ради модного кадра

36-летняя Светлана Ходченкова поделилась с верными почитателями понравившимся кадром из недавней импровизированной студийной фотосессии. Ради модного кадра актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» надела резиновые сапоги, продемонстрировав растяжку. Стилисты подобрали для знаменитости лаконичное черное платье бюстье, оставив длинные белокурые локоны актрисы распущенными. Светлана поддержала моду на стиль total black.

В недавнем интервью актриса рассказала Вадиму Вернику о том, как она относится к слухам и домыслам. По словам Ходченковой, она спокойно воспринимает любую критику, стараясь не реагировать на негативные отзывы хейтеров в своей адрес. Знаменитость настаивает на том, что ей вряд ли удастся угодить сразу всем — одни посчитают ее излишне худой, а другие, наоборот, толстой.

К слухам и кривотолкам о своей личной жизни Светлана привыкла относиться с юмором. Так, Ходченкова отреагировал на статьи в изданиях светской хроники, согласно которым она скрывала роман с Семеном Слепаковым. По словам актрисы, как только публичные люди появляются на одном и том же светском мероприятии, тут же им приписывают отношения. Тоже самое, по мнению знаменитости, произошло и с ними. Светлана опровергла роман с юмористом, заявив, что ее, ко всему прочему, не раз подозревали и в беременности.