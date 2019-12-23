ЗВЕЗДЫ

Ходченкова надела резиновые сапоги ради модного кадра

Актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» приняла участие в импровизированной студийной фотосессии, продемонстрировав растяжку.

Ходченкова надела резиновые сапоги ради модного кадра
Светлана Ходченкова (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Светлана Ходченкова поделилась с верными почитателями понравившимся кадром из недавней импровизированной студийной фотосессии. Ради модного кадра актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» надела резиновые сапоги, продемонстрировав растяжку. Стилисты подобрали для знаменитости лаконичное черное платье бюстье, оставив длинные белокурые локоны актрисы распущенными. Светлана поддержала моду на стиль total black.

В недавнем интервью актриса рассказала Вадиму Вернику о том, как она относится к слухам и домыслам. По словам Ходченковой, она спокойно воспринимает любую критику, стараясь не реагировать на негативные отзывы хейтеров в своей адрес. Знаменитость настаивает на том, что ей вряд ли удастся угодить сразу всем — одни посчитают ее излишне худой, а другие, наоборот, толстой.

К слухам и кривотолкам о своей личной жизни Светлана привыкла относиться с юмором. Так, Ходченкова отреагировал на статьи в изданиях светской хроники, согласно которым она скрывала роман с Семеном Слепаковым. По словам актрисы, как только публичные люди появляются на одном и том же светском мероприятии, тут же им приписывают отношения. Тоже самое, по мнению знаменитости, произошло и с ними. Светлана опровергла роман с юмористом, заявив, что ее, ко всему прочему, не раз подозревали и в беременности.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильСветлана ХодченковаСемен Слепаков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ходченкова надела резиновые сапоги ради модного кадра
Интересно?
Поделись с друзьями: