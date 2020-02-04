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«Коронавирус побежден!»: Гоша Куценко надел лифчик на лицо вместо маски

Эпатажный актер предложил свой способ защиты от заразной болезни.

«Коронавирус побежден!»: Гоша Куценко надел лифчик на лицо вместо маски
Гоша Куценко предложил свой вариант защиты от заразы. Фото: Global Look Press

Актер и режиссер Гоша Куценко присоединился к той части российских звезд, кто не страшится коронавируса, а шутит над ним. На съемках третьего сезона сериала «Скорая помощь» артист, одетый в форму фельдшера, снял комичное видео с советом, как защититься от заразы.

Он сказал, что во всем мире, да и в России наблюдается большой дефицит респираторных масок, так как люди скупили их в аптеках, опасаясь вируса. Куценко продемонстрировал, как в домашних и даже полевых условиях сделать себе защитное средство. Для этого ему понадобились только женщина и ножницы.

Партнерша Куценко по съемкам достала (якобы сняла с себя) свой лифчик, и актер разрезал его пополам. В результате получились две «чашечки» с лямками, которые можно надевать на лицо, что Гоша и его подруга тут же продемонстрировали.

«Все! Маска готова. Можно предохраняться, можно целоваться. Коронавирус побежден! Умелые ручки», — сказал артист с половиной лифчика на лице.

Напомним, что не все звезды настроены так оптимистично. Многие реально опасаются за здоровье своих близких. Но даже если россиянам на территории своей страны ничего не грозит, то шутки о заболевании, от которого в мире умирают люди, неуместны, считает телеведущая Ксения Бородина.

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Гоша КуценкоЗдоровьекоронавирусНовости googleсериал "Скорая помощь"шутка
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«Коронавирус побежден!»: Гоша Куценко надел лифчик на лицо вместо маски
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