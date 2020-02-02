«Страшно не за себя, за детей»: Янина Студилина рассказала о боязни китайцев в Англии

Даже в благополучной стране люди боятся коронавируса и с опаской смотрят на приезжих.

Общаясь с подписчиками в Instagram, российская актриса Янина Студилина затронула тему коронавируса. Отметим, что сейчас 34-летняя звезда находится с дочкой в Англии, но, судя по ее откровениям, в безопасности она себя не чувствует. Новости про эпидемию в Китае серьезно пугают россиянку.

«Признаюсь, рада, что закрывают границы. Страшно не за себя, за детей. Были вчера с Анечкой в бассейне, и там пришла большая милая семья с пятью детьми, бабушками, дедушками — явно из Китая. Самой стыдно, но невольно начинаешь думать, а здоровы ли они… Англичанин вообще сразу взял своего ребенка и ушел, и осудить его сложно», — пишет актриса.

Студилина живет в Кембридже, который, по ее словам, очень популярен у китайских туристов и студентов. Когда Янина видит их на улицах, а еще и в масках, ей тут же становится не по себе, ведь в Англии тоже было два случая заражения коронавирусом. Как быть: впадать в страх и не гулять в центре города или забыть о новостях и думать о хорошем — об этом актриса спросила своих подписчиков.

«Недавно ехала в лифте с компанией девушек, и, когда зашли двое китайцев, девушки с криками выбежали. Мне было безумно за них стыдно. Вирус — не повод для национализма», — написала одна из подписчиц Студилиной, получив одобрение от артистки.

Кстати, многие российские звезды совсем не боятся новостей о страшном заболевании и даже шутят над ним. Например, музыкант Сергей Шнуров посвятил эпидемии очередное стихотворение, а журналистка Ксения Собчак пошутила, что у нее с детства «корона-вирус».

Напомним, Янина Студилина снималась в сериалах «Счастливы вместе», «Ранетки», «Воронины», а также в военной драме «Сталинград».