«У меня корона-вирус с детства»: Собчак пошутила над опасным заболеванием

А также над своей манерой общаться с людьми.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак пошутила про коронавирус в социальной сети. Пока ее коллега Ксения Бородина осуждает тех, кто юморит над заболеванием, от которого в мире умирают люди, супруга Константина Богомолова позволяет себе каламбуры на эту тему.

«Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу! У меня корона-вирус с детства, и ничо, как-то выживаю…» — написала Собчак в Instagram, опубликовав фотографию в платье и украшениях, среди которых видна диадема со звездами.

После этой шутки ведущая спросила мнения своих подписчиков: действительно ли мир стоит на пороге страшной эпидемии или же люди просто впали в массовую истерику. Поклонники Ксении разделились во мнениях. Одни высказываются, что история с вирусом раздута, чтобы отвлечь народ от чего-то важного, другие укоряют женщину за юмор над чьей-то трагедией.

Напомним, за день до этого с телеведущей произошел новый скандал. Самолет, на котором она собиралась лететь из Москвы в Петербург задержали из-за временного закрытия неба над столицей. Женщина прождала в салоне на ряду с другими пассажирами полтора часа, а, когда экипаж уже готов был начать взлет, неожиданно отказалась лететь, заявив, что уже и так опоздала на питерскую съемку. Из-за высадки Собчак рейс пришлось задержать еще на некоторое время. Возможно, что ее нынешний каламбур напрямую связан с действиями властей по закрытию границы из-за ситуации в Китае, где бушует коронавирус.