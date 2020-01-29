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«Можно смеяться над смертью?»: Ксения Бородина раскритиковала шутки о коронавирусе

Телеведущая распекла тех, кто постит шутки и мемы про новый китайский вирус, и сопроводила это улыбающимся селфи.

«Можно смеяться над смертью?»: Ксения Бородина раскритиковала шутки о коронавирусе
телеведущая Ксения Бородина. Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Ведущая скандального шоу «Дом-2» опубликовала новый пост, в котором порассуждала о смертельном коронавирусе, бушующем в Китае. По мнению 36-летней Ксении Бородиной, шутить на эту тему нельзя.

«А вам не кажется это странной историей, что сейчас все шутки и мемы про вирус в Китае? Так на секундочку, там люди умирают, страдают, неизвестно до чего это все доведёт и вирус и сюда прийти может, а людям смешно. Сейчас можно смеяться над смертью?!» — спросила телеведущая у подписчиков.

Интересно, что запись об умирающих людях Ксения сопроводила своим улыбающимся селфи. В конце своих размышлений ведущая посетовала на абсурдность 2020 года: «Странный ты 2020 год, если честно… теперь можно не переживать за смерть, а смеяться над этим, ведь это так весело».

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни заявили, что смеяться над коронавирусом нельзя, кощунственно и недопустимо. Другие же объяснили, что шутки о смерти всегда помогали русскому человеку не терять мужество и не сходить с ума от страха.

Ранее о своей панике по поводу коронавируса рассказала Дана Борисова. Телеведущая недавно вернулась из Таиланда и сообщила, что очень боится заболеть, поэтому будет носить маску даже в Москве.

Коронавирусом, вспыхнувшим в китайском городе Ухань, заражено уже более 6000 человек, из них свыше 100 погибло. По оценке экспертов, новый вирус опаснее атипичной пневмонии, бушевавшей в Китае в 2002 году. Заболевание быстрее распространяется и человек может быть заразным еще до появления симптомов. Людмила Лапа, врач-терапевт и генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, дала простые советы тем, кто переживает за свое здоровье.

«Любые вирусы в основном нападают на слабый организм – дети и пожилые люди. Самое главное, чтобы не распространялся вирус, если появилось недомогание, температура, надо оставаться дома. Сразу надо врача вызвать и никуда не ходить – ни в поликлинику, никуда. Принимать не жаропонижающие препараты, а противовирусные. Но без самолечения. При любой вирусной атаке опасны осложнения, которые появляются, если человек не лежит, а куда-то идет – на работу или ребенка больного в садик отправляет. Вот тогда и начинается вторая вирусная атака, которая может закончиться пневмонией», – рассказала доктор Радио «Комсомольская правда».

Кроме того, врачи рекомендуют тщательно мыть руки, использовать антисептики, хорошо прожаривать и отваривать мясо и яйца, избегать контакта с дикими животными и болеющими людьми. Берегите себя!

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«Можно смеяться над смертью?»: Ксения Бородина раскритиковала шутки о коронавирусе
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