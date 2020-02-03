«Тут хотя бы есть на что взглянуть»: экс-жена Николаева блеснула грудью в декольте

Экс-возлюбленная 60-летнего Игоря Николаева не перестает будоражить верных почитателей свежими снимками в Instagram. Исполнительница опубликовала на личной страничке микроблога провокационное фото, блеснув грудью в роскошном декольте. На фотосессии нынешняя супруга танцовщика и актера Сергея Глушко позировала на белых простынях в кровати.

В кадре 46-летняя Наташа Королева предстала в сарафане, оголив плечи. Образ певицы дополнили серьги-обручи. Кроме того, артистка нанесла яркий макияж, использовав технику смоки-айс. Возлюбленная Тарзана подчеркнула глаза тушью для ресниц, тенями для век и подводкой. При этом губы певица подкрасила светло-сливовой помадой.

«Ох, Наташа… Ваш взгляд остался неизменным. Вы классная, зажигательная! Просто супер позитивная», «Фигура на зависть!!», «Тут хотя бы есть на что взглянуть!!», «Ух, хороша!! Правда красивая», «Наташа, вы просто красотка и яркая звездочка нашей эстрады», «Ну, хороша!» — обратилась к певице ее верные почитатели.

Напомним, в браке с Сергеем Глушко артистка родила сына Архипа, ему семнадцать лет. К слову, экс-супруг Наташи Королевой, 60-летний Игорь Николаев, воспитывает четырехлетнюю дочку Веронику. Наследницу композитору подарила его нынешняя возлюбленная Юлия Проскурякова. У музыканта также есть уже взрослая дочь Юля. Супруга певца с легкостью нашла общий язык с падчерицей, которая успела привязаться к маленькой сестренке.