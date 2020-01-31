«Младшая на руках у старшей — обе счастливы»: Николаев показал дочерей от разных жен

После того, как Игорь Николаев отпраздновал свой юбилей в Москве, устроив вечеринку в одном из столичных ресторанов для близких друзей, он вместе с семьей улетел в Штаты. В аэропорту музыканта встречала его старшая 41-летняя дочь Юлия. Наследница артиста с легкостью нашла общий язык с его нынешней избранницей.

В браке с Юлией Проскуряковой у композитора родилась Вероника, ей четыре годика. По словам музыканта, малышка очень привязана к старшей сестре. Юлия организовала для крохи детский праздник, среди приглашенных на вечеринке были замечены: Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и Филипп Киркоров. Ко всему прочему, Игорь Николаев в Майами устроил праздник для тех друзей, которые не смогли побывать на торжестве по случаю его дня рождения в Москве. Поздравить именинника пришли Леонид Агутин и его супурга Анжелика Варум.

На личной страничке в Instagram композитор поделился свежим фотоотчетом. В кадре падчерица Проскуряковой запечатлела с младшей дочкой отца. Старшую наследницу Николаеву родила первая супруга музыканта Елена Кудряшева.

«Моя младшая дочка Вероника на руках у старшей Юлии — и обе счастливы», — отметил артист.

В недавнем интервью Игорь Николаев уточнил, что четырехлетняя дочка ревнует его к работе. Вероника не хочет отпускать отца на гастроли. По словам музыканта, он старается не оказывать на малышку давления, прекрасно отдавала себе отчет в том, что она этого не терпит. Дочка Юлии Проскуряковой занимается гимнастикой и учит английский язык. Кроме того, девочка ходит в садик.