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«Я не помню!»: Королева забыла о важном событии в жизни с Тарзаном

Певица вместе с супругом Сергеем Глушко пришла в гости к Регине Тодоренко и Владу Топалову.

«Я не помню!»: Королева забыла о важном событии в жизни с Тарзаном
Наташа Королева привела мужа в гости к Регине Тодоренко и Владу Топалову (Фото: кадр из шоу "пятница с Региной")

Наташа Королева и Сергей Глушко в этом году отмечают 16-летие совместной жизни. 46-летняя украинская исполнительница согласилась принять участие в съемках шоу «Пятница с Региной», вместе с мужем побывав в гостях у Тодоренко и Топалова. Возлюбленная экс-солиста группы Smash! поинтересовалась у Натальи, как им с Тарзаном удается уживаться под одной крышей столько лет.

«Секрет – в плохой памяти», – ответил за возлюбленную Глушко.

Танцор не смог вспомнить, по какой причине они с Королевой ругались в последний раз, заявив, что любящие друг друга люди не зацикливаются на подобных мелочных обидах.

«Я как-будто обнулился», – добавил супруг певицы.

Влад Топалов и Регина Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко пригласили в гости Наташу Королеву с мужем (Фото: кадр из шоу «Пятница с Региной»)

По достоинству оценив оригинальный ответ Глушко, телеведущая предложила паре поучаствовать в ее викторине. И уже на первом вопросе возлюбленная танцора взяла паузу. Наталья не смогла вспомнить свой первый поцелуй с Сергеем.

«Ну-у, у меня прочерк!! Я не помню», – посетовала певица.

Влад Топалов и Регина Тодоренко пригласили в гости Наташу Королеву с мужем
Топалов удивился находчивости Тарзана (Фото: кадр из шоу «Пятница с Региной»)

Зато Глушко смог рассказать Регине Тодоренко и Владу Топалову некоторые подробности той романтической встречи, за которым последовал их с Королевой первый поцелуй. Как выяснилось, Сергей пришел навестить Наталью в гостинице «Пекин». В этом здании артистка арендовала офис.

«Это было свидание… Неожиданно и спонтанно», – добавила певица.

Королева похвалила мужа за то, что он помнит такие детали их совместной биографии.

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Тэги:

Влад ТопаловНаталья КоролеваРегина ТодоренкоСергей ГлушкоШоу "Пятница с Региной"
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«Я не помню!»: Королева забыла о важном событии в жизни с Тарзаном
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