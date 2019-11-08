Высокие отношения: Королева не запрещает мужу «лайкать» фото голых женщин

Наташа Королёва и Сергей Глушко пришли в гости к Регине Тодоренко и Владу Топалову, приняв участие в съемках шоу «Пятница с Региной». В откровенной беседе с телеведущей муж украинской исполнительницы сделал неожиданное признание. А сама певица назвала фактор, без которого их брак с Тарзаном стал бы еще крепче. Наташе не нравится, что муж много времени уделяем соцсетям. В ответ на претензии возлюбленной, танцор подметил, что и артистка страдает этим грешком.

«А что мне остается делать?!» — вопрошает Сергей.

Тут обвинительную тираду Глушко прервала Регина Тодоренко, которая заявила, что лично она берет в руки смартфон отнюдь не для развлечений.

«Я в телефоне работаю… А кто-то лайкает тёлок голых», — вторит супруге Влада Топалова Наташа Королёва.

В ответ Тарзан экспертно добавил, что относит обнаженных дам в Сети к категории самых честных людей.

«Лайкал, лайкаю и лайкать буду», — настоял на своем Глушко.

К такому заявлению мужа Королёва отнеслась на удивление спокойно, не став вступать с возлюбленным в дебаты. Певица без всякой ревности и упреков выслушала доводы Сергея, который признался, что ему нравится смотреть на голых женщин в Интернете.