Навка пришла на вечеринку Маликова в фиолетовом платье и серебряных лодочках

44-летняя Татьяна Навка не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения Дмитрия Маликова. Еще 29 января певец и композитор отпраздновал свое 50-летие. Среди именитых гостей на празднике также была замечена 19-летняя дочка артиста — Стефания. Девушка учится на факультете международной журналистики в МГИМО. Кроме того, поздравить старшего брата с юбилеем пришла и Инна Маликова.

Возлюбленная Дмитрия Пескова позировала в платье-бюстье фиолетового оттенка. При выборе вечернего наряда спортсменка отдала предпочтение облегающему фасону. Образ Татьяны дополнили серебряные туфли-лодочки на шпильке.

Дочка Маликова появилась на вечеринке по случаю юбилея отца в голубом мини-платье со шлейфом и «золотых» босоножках. Белокурые локоны девушка оставила распущенными. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Дмитрий ответил на вопрос о планах на третьего ребенка. Певец уточнил, что он отдает себе отчет в том, что малыша надо не только родить, но и воспитать. Кроме того, муж Елены Изаксон считает, что рядом с детьми должны быть мама и папа, выглядящие не как бабушка и дедушка. Напомним, что у Дмитрия и его супруги есть двухлетний сын Марк.