Жена Чумакова облачилась в «золотое» платье с боковым разрезом до талии

37-летняя певица появилась на одной из вечеринок в компании Вадима Галыгина.

Возлюбленная шоумена Алексея Чумакова облачилась в «золотое» платье с боковым разрезом до талии. При этом, обращаясь к Вадиму Галыгину, экс-солистка группы «Блестящие» акцентировала внимание поклонников на декольте. 37-летняя певица стала гостьей одного из светских мероприятий. На вечеринке Юлия Ковальчук появилась в компании телеведущего.

«Сегодня сказала мальчикам, чтобы следили за моей грудью! Вадим обещал! Будешь следить?! Боюсь может выпасть» — обратилась к шоумену Юлия, поправляя вырез декольте. «Я буду следить», — ответил на шутку певицы Галыгин.

К слову, среди приглашенных гостей на званом ужине также был замечен наставник вокального шоу «Голос» на Первом канале Валерий Сюткин.

Напомним, что вместе с Алексеем Чумаковым певица воспитывает двухлетнюю дочку Амелию. Малышка появилась на свет в октябре 2017 года. В недавнем интервью Юлия Ковальчук призналась, что ее супругу, как любому творческому человеку, время от времени требуется уединение и покой. Поэтому артистка старается не донимать избранника ссорами на фоне ревности. Кроме того, Чумакова певица считает идеальным мужем и отцом.