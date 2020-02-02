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Жена Чумакова облачилась в «золотое» платье с боковым разрезом до талии

37-летняя певица появилась на одной из вечеринок в компании Вадима Галыгина.

Жена Чумакова облачилась в «золотое» платье с боковым разрезом до талии
Юлия Ковальчук (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная шоумена Алексея Чумакова облачилась в «золотое» платье с боковым разрезом до талии. При этом, обращаясь к Вадиму Галыгину, экс-солистка группы «Блестящие» акцентировала внимание поклонников на декольте. 37-летняя певица стала гостьей одного из светских мероприятий. На вечеринке Юлия Ковальчук появилась в компании телеведущего.

Певица Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук примерила «золотое» платье с боковым разрезом до талии (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

«Сегодня сказала мальчикам, чтобы следили за моей грудью! Вадим обещал! Будешь следить?! Боюсь может выпасть» — обратилась к шоумену Юлия, поправляя вырез декольте.

«Я буду следить», — ответил на шутку певицы Галыгин.

К слову, среди приглашенных гостей на званом ужине также был замечен наставник вокального шоу «Голос» на Первом канале Валерий Сюткин.

Напомним, что вместе с Алексеем Чумаковым певица воспитывает двухлетнюю дочку Амелию. Малышка появилась на свет в октябре 2017 года. В недавнем интервью Юлия Ковальчук призналась, что ее супругу, как любому творческому человеку, время от времени требуется уединение и покой. Поэтому артистка старается не донимать избранника ссорами на фоне ревности. Кроме того, Чумакова певица считает идеальным мужем и отцом.

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Тэги:

Алексей ЧумаковВадим ГалыгинВалерий Сюткинестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮлия Ковальчук
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Жена Чумакова облачилась в «золотое» платье с боковым разрезом до талии
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