«Голодание не практикую»: жена Чумакова любит плотно поесть на обед

37-летняя супурга шоумена Алексея Чумакова в недавнем интервью рассказала о своих гастрономических предпочтениях. Экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что не намерена сидеть на диетах ради мнимых стандартов красоты. По словам Юлии, она любит плотно поесть в обед, не ограничивая себя в любимых блюдах. Во время завтрака певица съедает тост с индейкой, блинчики или сырники, которые печет сама по домашнему рецепту.

Возлюбленная Чумакова подметила, что всегда воспринимала еду как двойное удовольствие. Именно по этой причине Юлии нравится готовить и дегустировать собственные кулинарные изыски. На обед Ковальчук отдает предпочтение овощам, рыбе и морепродуктам. По словам знаменитости, время от времени она позволяет себе лакомиться сладостями и мучным. Так, певица может съесть кусочек торта или булочку с маслом. При переедании артистка старается устраивать себе разгрузочные дни, переходя на легкие супы, овощи на гриле или рагу.

«На диетах не сижу, голодание не практикую», — отметила Ковальчук в интервью 7days.

По словам певицы, во время беременности она питалась как обычно, с той лишь разницей, что стала больше налегать на красное мясо из-за нехватки железа в организме. Узнав о своем интересном положении, Юлия стала реже появляться на публике, практически все время до родов она провела в Испании.

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