ЗВЕЗДЫ

«Что-то говорить будет низко»: Сюткин отреагировал на слухи о зависимости Отиевой

В ряде изданий светской хроники писали о том, что популярная в 90-е годы джазовая певица злоупотребляет спиртным. Однако сама Ирина Отиева полностью отрицает эту информацию.

«Что-то говорить будет низко»: Сюткин отреагировал на слухи о зависимости Отиевой
Валерий Сюткин (Фото: Globallookpress.com)

61-летняя Ирина Отиева, уроженка Тбилиси, в 90-е годы снискала любовь и признание своей публики. Однако в последнее время о популярной джазовой певице ничего не было слышно. До того, как артистка не оказалась в центре всеобщего внимания из-за слухов об алкогольной зависимости. Примечательно, что сама Ирина эту информацию полностью отрицает, заявляя, что у нее нет никаких проблем.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro заслуженный артист России Валерий Сюткин прокомментировал ситуацию, заявив, что он не вправе что-либо говорить об Ирине. Как выяснилось, наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале уже давно ничего не знает об Отиевой.

По мнению артиста, любой человек может побороть пагубные привычки, но для этого должно возникнуть искреннее желание бороться за себя и собственную судьбу. Сюткин весьма скептически отозвался о дружбе в шоу-бизнесе. Певец заверил, что он хорошо общается с Николаем Носковым и Расторгуевым. С ними Валерий Миладович прожил многое — их он может назвать товарищами.

Джазовая певица Ирина Отиева
Ирина Отиева полностью отрицает слухи об алкогольной зависимости (Фото: Globallookpress.com)

«Нужно быть рядом. Тогда это – дружба, это ответственность. А все остальное – пиар», — подметил Сюткин, добавив, что именно по этой причине он отказывается от участия в ток-шоу.

Заслуженный артист России заверил, что Отиева обладала красивым тембром и просто великолепно пела. Однако о дальнейшей судьбе Ирины музыканту практически ничего не известно.

«Это будет низко, — что-то говорить, советовать, если я вообще не в курсе. Вот вы мне сейчас сказали, и я подумал – а действительно, где Ира, куда пропала?!» — задался вопросом певец.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховВалерий СюткинИрина ОтиеваНаталья ШкулеваНиколай РасторгуевНовости googleПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Что-то говорить будет низко»: Сюткин отреагировал на слухи о зависимости Отиевой
Интересно?
Поделись с друзьями: