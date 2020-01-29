«Что-то говорить будет низко»: Сюткин отреагировал на слухи о зависимости Отиевой

В ряде изданий светской хроники писали о том, что популярная в 90-е годы джазовая певица злоупотребляет спиртным. Однако сама Ирина Отиева полностью отрицает эту информацию.

61-летняя Ирина Отиева, уроженка Тбилиси, в 90-е годы снискала любовь и признание своей публики. Однако в последнее время о популярной джазовой певице ничего не было слышно. До того, как артистка не оказалась в центре всеобщего внимания из-за слухов об алкогольной зависимости. Примечательно, что сама Ирина эту информацию полностью отрицает, заявляя, что у нее нет никаких проблем.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro заслуженный артист России Валерий Сюткин прокомментировал ситуацию, заявив, что он не вправе что-либо говорить об Ирине. Как выяснилось, наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале уже давно ничего не знает об Отиевой.

По мнению артиста, любой человек может побороть пагубные привычки, но для этого должно возникнуть искреннее желание бороться за себя и собственную судьбу. Сюткин весьма скептически отозвался о дружбе в шоу-бизнесе. Певец заверил, что он хорошо общается с Николаем Носковым и Расторгуевым. С ними Валерий Миладович прожил многое — их он может назвать товарищами.

«Нужно быть рядом. Тогда это – дружба, это ответственность. А все остальное – пиар», — подметил Сюткин, добавив, что именно по этой причине он отказывается от участия в ток-шоу.

Заслуженный артист России заверил, что Отиева обладала красивым тембром и просто великолепно пела. Однако о дальнейшей судьбе Ирины музыканту практически ничего не известно.