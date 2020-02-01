ЗВЕЗДЫ

Пальто на голое тело: Кожевникова снялась в пикантной фотосессии

Актриса поделилась хитростями модных съемок.

Пальто на голое тело: Кожевникова снялась в пикантной фотосессии
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com/

Мария Кожевникова прославилась благодаря сериалу «Универ», в котором сыграла Аллу Гришко. Примечательно, что она является не только актрисой, политическим деятелем, но и многодетной мамой. Девушка успевает строить карьеру и воспитывать троих сыновей. При этом она ухаживает за собой и стильно одевается. Несколько дней назад она на вышла в свет в розовом платье и буквально сияла от счастья.

Порой поклонники не верят в то, что в 35 лет многодетная мать может выглядеть, как модель. А накануне Мария украсила обложку журнала, на котором показала стройные ножки и безупречно гладкую кожу лица. Многие одарили артистку комплиментами, но нашлись и те, кто решил, что снимок был сильно отфотошоплен.

Вскоре Кожевникова поделилась съемкой бекстейджа модной фотосессии. В кадре она сидит полуобнаженная на высоком стуле, накинув на плечи плюшевое пальто. Специалист наносит ей на ноги косметику, чтобы они были матовыми. На этот раз кадры точно не были отредактированы в фоторедакторе.

«За кадром… Однозначно, 21 век это век фотошопа, иллюзий, обманчивых стандартов, но правильно выставленный свет и настроение позволяют обходиться по старинке», — написала Мария.

Поклонники были потрясены увиденным. Многие даже захотели, чтобы актриса снялась без пальто. «Изящно. Мария ноги стройные и красивые», «Ух ты», «Красотка», «Если без пальто», «Улыбка от Аллочки», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Коженикова напомнила, что в 20 лет снималась без пальто. «Без пальто было в 20 лет, в 30 уже с пальто», — отметила она.

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Звездный стильМария Кожевниковапикантная фотосессия
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Пальто на голое тело: Кожевникова снялась в пикантной фотосессии
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