«Идет осложнение на легкие»: Кожевникова переживает за заболевших сыновей

Мария Кожевникова является не только политическим деятелем и актрисой, но также многодетной мамой. Уже шесть лет она состоит в браке с бизнесменом Евгением Васильевым, которому подарила троих сыновей. Девушка успешно справляется с карьерой и заботой о пятилетнем Иване, четырехлетнем Максиме и двухлетнем Василии. Однако на днях артистка пришла в отчаяние, так как наследники заболели.

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В соцсети Мария призналась, что ее старшие сыновья лежат с температурой. Актрисе пришлось отметить все запланированные мероприятия, чтобы быть рядом с детьми, которым сейчас она нужна как никогда. «Ощущение, что эти вирусы специально разрабатывают и „выпускают“», — посетовала она. В прошлом году ее сыновья тоже болели, но как оказалось, не так сильно, как сейчас.

«Вы знаете, я наверное посоветую родителям даже пропустить детский сад, по возможности, потому что грипп очень нехороший. Мы так болеем в первый раз. Просто температура под 40. Очень тяжело сбивается, очень прямо, в ход идет все: и растирания, и свечки и жаропонижающее и все-равно очень тяжело сбавляется», — рассказала в беседе с порталом Teleprogramma.pro Кожевникова.

По ее словам, все начинается с температуры, а потом появляются другие симптомы. «После этого идет осложнение на легкие, бронхи, кашель. В общем у нас в группе заболело еще 4 человека. Не пожелаю ни одному ребенку такого», — добавила артистка.

Поклонники пытаются поддержать Марию. Многие отмечают, что сезон болезней только начался, поэтому они пожелали молодой маме терпения и сил. Как оказалось, многие дети сейчас тоже болеют, поэтому другие родители понимают страдания актрисы. Напомним, что только недавно Кожевникова отпраздновала свой день рождения. В честь 35-летия она организовала вечеринку для родных и друзей. Именинница блистала в алом платье и короне. Тогда ее сыновья были здоровы и поздравляли ее с днем рождения на публике.