Сериалы

«Даже свекровь немного испугалась»: Кожевникова в роли убийцы встревожила зрителей

Некоторые даже звонили ее мужу, чтобы узнать, как ему живется с такой женщиной.

«Даже свекровь немного испугалась»: Кожевникова в роли убийцы встревожила зрителей
Мария Кожевникова получилась очень жестокой на экране. Фото: globallookpress.com

Актриса Мария Кожевникова прорекламировала своим поклонникам в Instagram сериал «Казнить нельзя помиловать» с ее участием. Картина вышла еще в 2017 году, но сейчас ее повторяют на канале НТВ.

В ней артистка играет роль разведчицы Нины Колосовой, которая довольно жестко мстит за смерть своего возлюбленного. Женщина хладнокровно убивает одного недруга за другим. Похоже, Мария так удачно воплотилась в этот безжалостный образ, что зрители и правда стали приписывать ей маниакальные черты характера. И куда только делась милая и пушистая Аллочка из «Универа»?

«После этого проекта моему мужу поступали звонки от добрых людей, не боится ли он жить со мной. И все ли у него в порядке? Даже свекровь немного испугалась», — написала Кожевникова.

Она поделилась информацией, что продюсеры НТВ подумывают над продолжением данного сериала, но для этого нужно, чтобы картина показала хорошие рейтинги. Поэтому, если зрителям понравился ее жестокий образ, то актриса призывает смотреть «Казнить нельзя помиловать» по будням, в вечерние часы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кожевникова новостиМария КожевниковаНовости googleНовости киноНТВроссийский сериалСериал "Казнить нельзя помиловать"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Даже свекровь немного испугалась»: Кожевникова в роли убийцы встревожила зрителей
Интересно?
Поделись с друзьями: