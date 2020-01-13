«Даже свекровь немного испугалась»: Кожевникова в роли убийцы встревожила зрителей

Некоторые даже звонили ее мужу, чтобы узнать, как ему живется с такой женщиной.

Актриса Мария Кожевникова прорекламировала своим поклонникам в Instagram сериал «Казнить нельзя помиловать» с ее участием. Картина вышла еще в 2017 году, но сейчас ее повторяют на канале НТВ.

В ней артистка играет роль разведчицы Нины Колосовой, которая довольно жестко мстит за смерть своего возлюбленного. Женщина хладнокровно убивает одного недруга за другим. Похоже, Мария так удачно воплотилась в этот безжалостный образ, что зрители и правда стали приписывать ей маниакальные черты характера. И куда только делась милая и пушистая Аллочка из «Универа»?

«После этого проекта моему мужу поступали звонки от добрых людей, не боится ли он жить со мной. И все ли у него в порядке? Даже свекровь немного испугалась», — написала Кожевникова.

больше по теме Кожевникова озвучила свою самую желанную роль Мария продолжает размышлять о карьере актрисы, несмотря на возможные политические перспективы.

Она поделилась информацией, что продюсеры НТВ подумывают над продолжением данного сериала, но для этого нужно, чтобы картина показала хорошие рейтинги. Поэтому, если зрителям понравился ее жестокий образ, то актриса призывает смотреть «Казнить нельзя помиловать» по будням, в вечерние часы.