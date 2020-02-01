Маликов рассказал, какой подарок преподнес жене в честь рождения сына

Певец стал гостем передачи «Привет, Андрей!», где раскрыл много фактов о своей семье.

Дмитрий Маликов на днях отпраздновал 50-летие. Некоторые поклонники не могут поверить, что их кумиру исполнилось столько лет. Многие отмечают, что за минувшие годы артист нисколько не изменился — по-прежнему молодо, красив и носит длинные волосы. Тем более, два года назад он снова стал папой. Певцу и его супруге Елена ребенка выносила суррогатная мать. Малыш Марк вместе с отцом пришел на передачу «Привет, Андрей!».

Телеведущий Андрея Малахов не только обсудил, на кого больше похож мальчик, какие у него музыкальные предпочтения, но и поинтересовался у Маликова, какой подарок он сделал жене в честь рождения наследника.

«Лучшие друзья девушек — бриллианты. Я подарил памятное колечко», — признался певец. При этом Ангелина Вовк отметила, что жена артиста выглядит нерадостной. «Маленький размер?» — спросили у Елены.

«Нет, ни в коем случае. Размер большой. Просто, как говорит моя старшая дочка, не хорошо воображать. Подарок достойный, неожиданный, красивый! Спасибо тебе огромное», — поделилась женщина.

Малахов в студии в шутку объявил, что раскрыл секрет молодости Маликова. «Все дело в том, что Дмитрий каждую неделю ходит в баню! Оказывается, что в эту же баню по субботам ходит Ксения Собчак, поэтому, скорее всего, Дима и Ксения Собчак парятся вместе», — заверил телеведущий.

Оказалось, что певец часто бывает в особняке у ювелира Яны Расковаловой. Девушка поведала, что у нее дома даже стоит рояль, на котором любит играть Дмитрий. Хозяйка жилья рассказала, что сама придумала дизайн комнаты, где она и ее друзья принимают спа-процедуры.

К слову, гости были разочарованы, что Малахов не показал кадры, на которых Маликов парится в бане. «А где Богомолов и Волочкова? », — стали шутить они. Примечательно, что жена певца призналась, что не ходит с мужем в баню, но заверила, что поговорила обо всем с Собчак.