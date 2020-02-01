«Благодарю Бога, что встретила тебя»: Ветлицкая призналась Маликову в любви спустя 30 лет

Вернувшаяся в Россию после многолетнего отсутствия Наталья Ветлицкая призналась в любви Дмитрию Маликову. Певица стала приглашенной гостьей на юбилее исполнителя в «Крокус Сити Холл». Для зрителей артистка исполнила песню «Душа» из первого студийного альбома «Посмотри в глаза», которую Маликов подарил ей на день рождения.

По окончании на сцену вышел сам виновник торжества. Маликов поблагодарил Ветлицкую, что она приняла приглашение. Наталья же поспешила пламенно признаться бывшему возлюбленному в чувствах.

«Люблю тебя! Счастлива! Благодарю Бога, что я встретилась с тобой в этой жизни! Ты такой хороший», — озвучила свои мысли Наталья и обняла Маликова.

Дмитрий был более сдержан в ответе.

«Спасибо!», — сказал он.

Напомним, что Дмитрий и Наталья состояли в паре в течение 3 лет в конце 80-х. В передаче «Привет, Андрей» Ветлицкая признавалась, что изначально понимала – она не вариант для Маликова, поскольку в молодости любила «зажечь». К тому же, выбор сына не принимал отец Дмитрия. Спустя несколько лет отношения все же распались – по слухам, произошло это из-за измен Натальи.