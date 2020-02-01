«С папиным носом»: Маликов впервые привел двухлетнего сына на ТВ

Дмитрий Маликов 29 января отметил юбилей. Исполнитель хита «Я тебя знаю» вместе с родными отпраздновал 50-летие в ресторане. Первый подарок он получил еще дома от своего двухлетнего сына Марка. Мальчик нарисовал папе торт. А вот Стефания, дочь артиста, отметила, что приготовила для именинника не материальный подарок, который станет для него памятью на всю жизнь.

Накануне Маликов дал большой концерт, на котором выступила его бывшая возлюбленная Наталья Ветлицкая, а также успел сняться в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В студию артист пришёл со своей женой Еленой, 19-летней дочкой и маленьким сыном, который впервые появился на ТВ. По такому случаю Марка нарядили в в белую рубашку и кофту пудрового цвета в тон бабочки.

«На Диму он похож, или на Лену?», — стали гадать гости в зале. «На дедушку», — в один голос завил Дима с женой. «Похож он на Стешу, но с папиным носом», — отметила Елена. Звездные родители рассказали, что мальчик хорошо танцует, играет на барабанах и поет. Его любимая композиция «Облака». Малахов отметил, что у его сына Александра любая песня Baby Shark. Телеведущий поинтересовался, что изменилось в жизни певца за минувшие два года.

«Я поменял рабочие графики. Я больше времени хочу побыть с ним, успеть его уложить спать. Чисто отцовские заботы и желания», — признался артист. Маликов пошутил, что наследник видит его на видео, узнает, но пока перематывает. Также он рассказал, что за мальчиком приглядывают не только родители и няни, но также бабушка с дедушкой, которые видят внука каждый день.