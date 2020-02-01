НОВОСТИ

«С папиным носом»: Маликов впервые привел двухлетнего сына на ТВ

Певец в честь юбилея пришел с семьей на передачу к Андрею Малахову.

«С папиным носом»: Маликов впервые привел двухлетнего сына на ТВ
Дмитрий Маликов. фото: globallookpress.com/

Дмитрий Маликов 29 января отметил юбилей. Исполнитель хита «Я тебя знаю» вместе с родными отпраздновал 50-летие в ресторане. Первый подарок он получил еще дома от своего двухлетнего сына Марка. Мальчик нарисовал папе торт. А вот Стефания, дочь артиста, отметила, что приготовила для именинника не материальный подарок, который станет для него памятью на всю жизнь.

Накануне Маликов дал большой концерт, на котором выступила его бывшая возлюбленная Наталья Ветлицкая, а также успел сняться в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В студию артист пришёл со своей женой Еленой, 19-летней дочкой и маленьким сыном, который впервые появился на ТВ. По такому случаю Марка нарядили в в белую рубашку и кофту пудрового цвета в тон бабочки.

Маликов с семьей
Маликов привел семью к Малахову. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«На Диму он похож, или на Лену?», — стали гадать гости в зале. «На дедушку», — в один голос завил Дима с женой. «Похож он на Стешу, но с папиным носом», — отметила Елена. Звездные родители рассказали, что мальчик хорошо танцует, играет на барабанах и поет. Его любимая композиция «Облака». Малахов отметил, что у его сына Александра любая песня Baby Shark. Телеведущий поинтересовался, что изменилось в жизни певца за минувшие два года.

«Я поменял рабочие графики. Я больше времени хочу побыть с ним, успеть его уложить спать. Чисто отцовские заботы и желания», — признался артист. Маликов пошутил, что наследник видит его на видео, узнает, но пока перематывает. Также он рассказал, что за мальчиком приглядывают не только родители и няни, но также бабушка с дедушкой, которые видят внука каждый день.

Маликов с сыном
Маликов с сыном. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий МаликовЗвездные детиПриветПрограмма "Привет Андрей!"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«С папиным носом»: Маликов впервые привел двухлетнего сына на ТВ
Интересно?
Поделись с друзьями: