«Настоящая Рапунцель»: Укупник ни разу за восемь лет не стриг младшую дочь

Дмитрий Маликов уже почти 30 лет живет в браке со своей женой Еленой. Они долгое время жили вместе без штампа в паспорте. Им пришлось расписаться в ЗАГСе, когда у них родилась дочка Стефания. Певец не захотел, чтобы по документам девочка была «безотцовщиной». Об этом и других фактах из жизни артист поведал в передаче «Привет, Андрей!», куда пришел со своей семьей.

Для двухлетнего Марка это было первое появление на публике, а вот 19-летняя дочь певца Стеша вела себя спокойно и уверенно. Очаровательный блондин умилил гостей в студии. Как повели звездные родители, их сын похож на сестру, но унаследовал папин нос. Телеведущий спросил, почему они нарекли ребенка таким именем.

По словам жены артиста, Маликов кормил наследника из бутылочки, когда кроха был младенцем. Тогда малыша они назвали Димой в честь отца. «Кем он у нас только не был, но мне всегда хотелось назвать сына Марком», — призналась Елена. В итоге выбор был сделан в ее пользу.

Примечательно, что жена артиста пожаловалась, что с появлением ребенка у них ни на что не остается времени. Она отметила, что Дима стал уделять ей меньше внимания. Также Елена похвасталась, что их сын уже прекрасно плавает под водой и неплохо танцует, поэтому они хотят отдать его в балет.

Певец проболтался, что они едва успевают подстригать мальчика, так как у него быстро растут волосы. В этот момент присоединился к обсуждениям Аркадий Укупник. «А мы за восемь лет ни разу не стригли», — заявил он, говоря о своей дочери Софии, которую ему родила третья жена Наталья. «У нее уже волосы ниже попы. Она настоящая Рапунцель», — похвастался артист.

Он обратился к Маликову и восхитился тем, какой певец прекрасный папа. «Я не то, чтобы завидую. Я переживал это 8 лет назад. Хочу сказать, что поздний ребенок — это настоящее счастье. Ребята, на самом деле, скромные. Они не говорят все на распашку. Я знаю, что у них другая жизнь началась, я знаю это по себе. Я был на родах. Именно мне первым дали ребенка. Когда я увидел эти глаза, то я в них провалился, как в космос. Я знаю, что испытывает Дима. Мы долго ждали эту девочку», — поделился 66-летний артист. Он уверен, что скоро свои эмоции Маликов выплеснет в новых песнях.