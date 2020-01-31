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Вслед за Бузовой: альбом Димы Билана получил платиновый статус

Эксперты также по достоинству отметили и заразительный танцевальный трек исполнителя «Держи».

Вслед за Бузовой: альбом Димы Билана получил платиновый статус
Певец Дима Билан. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Альбом Димы Билана «Эгоист» получил платиновый статус. Своей радостью от достижения сам исполнитель поделился с подписчиками на личной странице в Instagram. Билан стал вторым певцом после Ольги Бузовой, чьи музыкальные заслуги были отмечены наградой.

Билан вспомнил, что когда он только выпустил альбом, тот практически сразу же оказался в мировых чартах. Кроме того, диском был отмечен танцевальный хит певца «Держи». Артист поблагодарил своих поклонников за возможность достигать невероятных высот и пообещал, что дальше будет только горячее.

«Спасибо, что вы рядом со мной и за вашу поддержку! Награды за проделанную большую работу делают нас и наши слова сильнее! И благодаря этому, я уверен, мы с вами, друзья, многое можем изменить и сказать! Спасибо! Я очень ценю и благодарю! Дальше будет еще мощнее!», — сказал он.

Ранее Ольга Бузова также хвасталась своими платиновыми успехами. Признание получили сразу три сингла поющей ведущей – «Мало половин», «Под звуки поцелуев» и «Принимай меня».

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Вслед за Бузовой: альбом Димы Билана получил платиновый статус
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