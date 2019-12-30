ЗВЕЗДЫ

Итоги опроса «Комсомолки»: Ольга Бузова признана самой сексуальной

Певица побеждает в голосовании второй год подряд, опережая Ходченкову, Гагарину и Брежневу.

Итоги опроса «Комсомолки»: Ольга Бузова признана самой сексуальной
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Певица Ольга Бузова второй год подряд победила в рейтинге самых сексуальных российских звезд, согласно опросу среди читателей «Комсомольской правды». 33-летняя певица провела очень плодотворный год – выпускала новые песни, участвовала в телепроектах и не сходила со страниц СМИ.

Зрители по достоинству оценили эффектные образы Бузовой и признали ее самой сексуальной женщиной отечественного шоу-бизнеса. На Instagram Ольги подписано свыше 10 миллионов человек, которые пристально следят за ее жизнью. Сейчас певица отдыхает в Куршевеле со своим новым бойфрендом, блогером Дава. Недавно пара записала совместную песню «Мандаринка».

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Второе место заняла длинноногая 36-летняя актриса Светлана Ходченкова, которая уже много лет входит в список самых красивых женщин России.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова. Фото: globallookpress

На третьем месте в рейтинге сексуальности – 32-летняя певица Полина Гагарина. Поклонники восхищаются тем, как быстро она пришла в форму после родов и болеют за ее подопечных на музыкальном шоу «Голос».

Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: globallookpress

Четвертое место досталось 37-летней певице Вере Брежневой. Она прославилась выступлениями в трио «ВИА Гра», а после начала сольной карьеры только преумножила число своих поклонников.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: globallookpress

Замыкает топ-5 самых сексуальных российских красавиц 42-летняя телеведущая Анфиса Чехова. И хоть она прилично похудела за последнее время, ее пышные формы остались при ней.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: globallookpress

А кого бы вы номинировали на звание самой сексуальной женщины России? Пишите свое мнение в комментариях!

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса ЧеховаВера БрежневаНовости googleОльга БузоваПолина ГагаринаСветлана Ходченковашоубизнес
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Итоги опроса «Комсомолки»: Ольга Бузова признана самой сексуальной
Интересно?
Поделись с друзьями: