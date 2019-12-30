Итоги опроса «Комсомолки»: Ольга Бузова признана самой сексуальной

Певица побеждает в голосовании второй год подряд, опережая Ходченкову, Гагарину и Брежневу.

Певица Ольга Бузова второй год подряд победила в рейтинге самых сексуальных российских звезд, согласно опросу среди читателей «Комсомольской правды». 33-летняя певица провела очень плодотворный год – выпускала новые песни, участвовала в телепроектах и не сходила со страниц СМИ.

Зрители по достоинству оценили эффектные образы Бузовой и признали ее самой сексуальной женщиной отечественного шоу-бизнеса. На Instagram Ольги подписано свыше 10 миллионов человек, которые пристально следят за ее жизнью. Сейчас певица отдыхает в Куршевеле со своим новым бойфрендом, блогером Дава. Недавно пара записала совместную песню «Мандаринка».

Второе место заняла длинноногая 36-летняя актриса Светлана Ходченкова, которая уже много лет входит в список самых красивых женщин России.

На третьем месте в рейтинге сексуальности – 32-летняя певица Полина Гагарина. Поклонники восхищаются тем, как быстро она пришла в форму после родов и болеют за ее подопечных на музыкальном шоу «Голос».

Четвертое место досталось 37-летней певице Вере Брежневой. Она прославилась выступлениями в трио «ВИА Гра», а после начала сольной карьеры только преумножила число своих поклонников.

Замыкает топ-5 самых сексуальных российских красавиц 42-летняя телеведущая Анфиса Чехова. И хоть она прилично похудела за последнее время, ее пышные формы остались при ней.

А кого бы вы номинировали на звание самой сексуальной женщины России? Пишите свое мнение в комментариях!