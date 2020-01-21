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«Помолвочное кольцо» Ольги Бузовой оказалось из старых запасов

Блогер Давид Манукян пока не сделал предложение своей возлюбленной.

«Помолвочное кольцо» Ольги Бузовой оказалось из старых запасов
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ольга Бузова в сторис Instagram поделилась радостными моментами с празднования своего дня рождения. Звезде, напомним, исполнилось 34 года. Праздник она отмечала в Таиланде в компании своего возлюбленного блогера Давида Манукяна.

Кольцо на руке Бузовой. Фото
Бузова показала кольцо на руке. Фото: instagram.com/buzova86/

На кадрах можно было увидеть, как певица показывает пользователям свое «помолвочное кольцо» с внушительным бриллиантом. Многие подписчики телеведущей посчитали, что звезде ее новый бойфренд уже сделал предложение руки и сердца.

Между тем телеграм-канал «Только никому» уверяет, что данное кольцо из старых запасов телеведущей. Блогер Давид Манукян пока не делал официальное предложение звезде.

В то же время своей возлюбленной он подарил очень хороший и дорогой подарок. Манукян вручил подруге браслет Gucci из золота с бриллиантами. Его стоимость, по предварительным данным, составляет 370 тысяч рублей. В то же время исключать, что Манукян скоро сделает предложение нельзя. Он буквально не отходит от ведущей ни на шаг.

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Тэги:

Давид МанукянОльга БузоваТаиланд
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«Помолвочное кольцо» Ольги Бузовой оказалось из старых запасов
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