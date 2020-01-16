Никаких секретов: из Димы Билана вытащили титановую пластину

Дима Билан выложил подробный пост категории «наболело» в своем личном аккаунте в Instagram. Певец рассказал своим поклонникам обо всех проблемах и немного о радостях, которые ему удалось пережить. Как рассказал артист, его мучения с кабинетом хирургии наконец-то подходят к концу, он безумно устал передвигать с тростью, но теперь это в прошлом — из артиста извлекли титановую платину и девять шурупов, и Билан надеется, что совсем скоро он придет в форму.

Как заметил сам артист, его 2019 год был хорошим, а 2020-й обещает быть еще лучше в плане концертов и творческих проектов, но форс-мажоры резко меняют его планы. Билан молится богу и очень надеется, что больше такого не произойдет. Свой отпуск в январе он потратил в основном на подготовку к операции и физическому восстановлению.

Напомним, у артиста был сложный двойной перелом ноги, но он мужественно решил не расстраивать фанатов и не отказываться от выступлений на сцене.