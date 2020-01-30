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В семье Малахова пополнение: сестра Натальи Шкулевой родила дочку

Свояченица телеведущего находится в столичном престижном перинатальном центре, сообщает телеграм-канал "Антиглянец".

В семье Малахова пополнение: сестра Натальи Шкулевой родила дочку
Андрей Малахов с женой. фото: instagram.com/natashashkuleva/

В последнее время ходят слухи, что Андрей Малахов скоро станет папой. Жена телеведущего Наталья Шкулева сама дала повод так думать, написав двусмысленную фразу в соцсети. А недавно она вышла в свет в платье свободного кроя, скрыв фигуру. Пока поклонники ждут, когда супруги прокомментируют информацию, в Сети появилась новость, что в семье Малахова произошло пополнение, но ребенка родила не его жена.

По неподтвержденным данным, младшая сестра Шкулевой Елена стала во второй раз мамой. Во время премии Лилу Awards стало известно, что издатель Woman.ru и Marie Claire родила дочку в госпитале «Лапино». Телеграм-канал «Антиглянец» передает, что в медицинском учреждении собралась вся семья Елены. Пока никто из близких не прокомментировал слухи о пополнении в семье. У девушки уже есть сын, который появился на свет в 2018 году.

Напомним, что Наталья и Елена родились в состоятельной семье бизнесмена Виктора Михайловича Шкулева — медиа-магната. Свояченица Малахова замужем за Артемом Резаковым, которого знает со школы. К слову, живет Елена с супругом на той же улице, что и Наталья с Андреем — на Пречистенке. Так как во время первой беременности девушка скрывала интересное положение, то не исключено, что она решила снова прибегнуть к такой тактике.

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В семье Малахова пополнение: сестра Натальи Шкулевой родила дочку
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