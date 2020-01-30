В семье Малахова пополнение: сестра Натальи Шкулевой родила дочку

В последнее время ходят слухи, что Андрей Малахов скоро станет папой. Жена телеведущего Наталья Шкулева сама дала повод так думать, написав двусмысленную фразу в соцсети. А недавно она вышла в свет в платье свободного кроя, скрыв фигуру. Пока поклонники ждут, когда супруги прокомментируют информацию, в Сети появилась новость, что в семье Малахова произошло пополнение, но ребенка родила не его жена.

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По неподтвержденным данным, младшая сестра Шкулевой Елена стала во второй раз мамой. Во время премии Лилу Awards стало известно, что издатель Woman.ru и Marie Claire родила дочку в госпитале «Лапино». Телеграм-канал «Антиглянец» передает, что в медицинском учреждении собралась вся семья Елены. Пока никто из близких не прокомментировал слухи о пополнении в семье. У девушки уже есть сын, который появился на свет в 2018 году.

Напомним, что Наталья и Елена родились в состоятельной семье бизнесмена Виктора Михайловича Шкулева — медиа-магната. Свояченица Малахова замужем за Артемом Резаковым, которого знает со школы. К слову, живет Елена с супругом на той же улице, что и Наталья с Андреем — на Пречистенке. Так как во время первой беременности девушка скрывала интересное положение, то не исключено, что она решила снова прибегнуть к такой тактике.

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