«Друзей там быть не может»: Садальский встал на сторону Отиевой в споре с Малаховым

Стас Садальский поддержал Ирину Отиеву, которую недавно выставили на телевидении в неприглядном виде. На передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» 27 января звезду показали, как спивающуюся женщину, ведущую затворнический образ жизни.

Отиева в своем блоге объяснила, почему ее внешность в эфире программы не была похожа на привычный сценический образ. По ее словам, она на тот момент приболела, а съемочная группа явилась к ней без предупреждения и сняла скрытой камерой, ни о какой алкогольной зависимости и речи нет.

В поддержку Ирины Отиевой выступили ее многочисленные поклонники. Не остался в стороне и ее старый приятель Стас Садальский, который посвятил певице пост в Instagram. Современную эстраду он сравнил с котлом, в котором варятся одни и те же овощи без цвета и вкуса.

«И жалеть о том, что ты не с ними, смешно. Друзей там быть не может, там дружат только власть, деньги и порок, причем, последний правит первыми двумя. А такому бриллианту, как Отиева, нужен другой футляр», — заметил актер.

По его мнению, Отиева стала жертвой сплетен. Но этот случай дает ей шанс на воскрешение. Он верит, что Отиева выйдет из ситуации победительницей.