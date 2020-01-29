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«Друзей там быть не может»: Садальский встал на сторону Отиевой в споре с Малаховым

Представителей современной эстрады он сравнил с овощами.

«Друзей там быть не может»: Садальский встал на сторону Отиевой в споре с Малаховым
Ирина Отиева. Фото Global look press

Стас Садальский поддержал Ирину Отиеву, которую недавно выставили на телевидении в неприглядном виде. На передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» 27 января звезду показали, как спивающуюся женщину, ведущую затворнический образ жизни.

Отиева в своем блоге объяснила, почему ее внешность в эфире программы не была похожа на привычный сценический образ. По ее словам, она на тот момент приболела, а съемочная группа явилась к ней без предупреждения и сняла скрытой камерой, ни о какой алкогольной зависимости и речи нет.

В поддержку Ирины Отиевой выступили ее многочисленные поклонники. Не остался в стороне и ее старый приятель Стас Садальский, который посвятил певице пост в Instagram. Современную эстраду он сравнил с котлом, в котором варятся одни и те же овощи без цвета и вкуса.

«И жалеть о том, что ты не с ними, смешно. Друзей там быть не может, там дружат только власть, деньги и порок, причем, последний правит первыми двумя. А такому бриллианту, как Отиева, нужен другой футляр», — заметил актер.

По его мнению, Отиева стала жертвой сплетен. Но этот случай дает ей шанс на воскрешение. Он верит, что Отиева выйдет из ситуации победительницей.

«Все будет хорошо. Есть любящий тыл – мама, дочь, преданные зрители», — поддержал звезду Стас.

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Андрей МалаховИрина ОтиеваСтас Садальский
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«Друзей там быть не может»: Садальский встал на сторону Отиевой в споре с Малаховым
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