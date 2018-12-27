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Шкулева и Малахов де­монс­три­ру­ют семейную идиллию после слухов о кризисе в отношениях

Шкулева и Малахов де­монс­три­ру­ют семейную идиллию после слухов о кризисе в отношениях Наталья Шкулева и Андрей Малахов. фото: globallook.com
Супруга телеведущего поделилась романтичным снимком.

Андрей Малахов ранее вел передачу «Пусть говорят», но в прошлом году перешел на другой канал и теперь зрители наблюдают за ним в роли ведущего «Прямого эфира». Телеведущий продолжает активно обсуждать личную жизнь звезд, но о своих отношениях с супругой Натальей Шкулевой почти ничего не рассказывает. Известно, что они состоят в браке семь лет. Долгое время они мечтали о ребенке. Лишь в прошлом году Наталья родила сына, которого счастливые родители назвали Александром. Обычно появление ребенка только сплачивает супругов, но не так давно появились слухи о кризисе в семье Малахова.

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По некоторым данным, телеведущий из-за проблем с потенцией не может наладить интимную жизнь со своей супругой. Якобы из-за этого отношения пары испортились настолько, что дело уже идет к разводу. Сам Малахов вскоре опроверг слухи. По словам ведущего, «явные проблемы с головой» имеются у того, кто придумал такое. После случившегося Андрей и его супруга всячески демонстрируют семейную идиллию. Сначала Шкулева похвасталась дорогостоящим подарком мужа на Новый год — Mercedes S-класса. А накануне вечером она опубликовала романтичное фото с Малаховым, на котором запечатлено, как они проводят время в ресторане.

В кадре Наталья обнимает возлюбленного. «Когда на кону поставлено многое…» — загадочно подписала она снимок. Поклонники подметили, что они гармонично смотрятся вместе, и пожелали им оставаться таким же счастливыми и влюбленными. «Наталья, вы очень похорошели! Замужество и материнство вам очень идёт!», «Красивая пара», «Красивые до невозможного!» — прокомментировали пост подписчики.

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Шкулева и Малахов де­монс­три­ру­ют семейную идиллию после слухов о кризисе в отношениях
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