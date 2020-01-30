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Хилькевич пожаловалась на китайских туристов и получила нагоняй от Миро

Актриса опасается коронавируса и обходит туристов из Поднебесной стороной.

Хилькевич пожаловалась на китайских туристов и получила нагоняй от Миро
Анна Хилькевич пожаловалась на китайских туристов и получила упрек от Лены Миро ФОТО:https://www.instagram.com/annakhilkevich/

Анна Хилькевич решила взять паузу и улетела на отдых в Таиланд. Блондинка вместе с семьей загорает на пляжах Пхукета и жалуется, что опасается туристов из Китая.

«Мне часто задают вопрос, боимся ли мы коронавируса тут, в Тайланде. Ну, конечно! Буквально пару дней назад на Пхукете я заметила, что число туристов из Китая заметно выросло», — пишет Анна.

Звезда переживает не только за себя, но и за дочку. Этот факт вынудил скандального блогера Лену Миро задать резонный вопрос: если страшно, то почему бы не вернуться домой?

«Вместо того, чтобы собрать использованные трусы в чемоданы и вернуться на родину в Крым, она очень волнуется при виде китайцев. Мягко уводит свое чадо в сторону», — рассуждает блогер.

Хилькевич пишет, что действительно старается выбирать места, максимально далекие от китайских туристов. А если дочка оказывается с ними рядом, то мама быстро отводит ее в сторону. При этом Анну преследуют «муки совести и неловкости». Подобное поведение называется асоциальным, уверена Миро.

«Как иначе объяснить… Анна сидит и ждет распространения коронавируса? Мать испытывает страх, мучения совести и неловкость, но все равно домой не летит, потому что не хочет. Какая нужда заставляет Хилькевич рисковать ребенком? Правильный ответ: никаких причин для этого нет», — заключает Миро.

Ранее поклонники заподозрили, что Анна Хилькевич беременна. На девушку посыпался шквал вопросов, но она тут же заверила, что подозрения беспочвенны, пишет 5-tv.ru.
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Хилькевич пожаловалась на китайских туристов и получила нагоняй от Миро
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