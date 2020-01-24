«Желание поменяться местами»: Лена Миро осудила сестру Фриске

Блогер считает, что в отношении сестер не все было гладко.

Блогер Лена Миро продолжает нападки на мир российского шоу-бизнеса. На этот раз досталось Наталье Фриске, сестре покойной Жанны. Миро берет на себя роль психиатра и пишет, что в поведении Натальи ей видится нечто нездоровое и даже маниакальное. По ее словам, всю свою жизнь сестра Жанны жила в тени своей более успешной родственницы.

Лена считает, что Наталья завидовала сестре и это вполне нормально, для примера она сравнивает обеих женщин, но бывшую участницу «Блестящих» характеризует как яркую и харизматичную звезду, а ее сестру называет не иначе как «безликой серостью».

Миро также пишет, что после смерти Жанны ее сестра сразу же поспешила сделать себе пластическую операцию и буквально украсть образ певицы, стать ею.