«Желание поменяться местами»: Лена Миро осудила сестру Фриске

Блогер Лена Миро продолжает нападки на мир российского шоу-бизнеса. На этот раз досталось Наталье Фриске, сестре покойной Жанны. Миро берет на себя роль психиатра и пишет, что в поведении Натальи ей видится нечто нездоровое и даже маниакальное. По ее словам, всю свою жизнь сестра Жанны жила в тени своей более успешной родственницы.
Лена считает, что Наталья завидовала сестре и это вполне нормально, для примера она сравнивает обеих женщин, но бывшую участницу «Блестящих» характеризует как яркую и харизматичную звезду, а ее сестру называет не иначе как «безликой серостью».
Миро также пишет, что после смерти Жанны ее сестра сразу же поспешила сделать себе пластическую операцию и буквально украсть образ певицы, стать ею.
«Я также верю в то, что и Наталья любила Жанну, но только вот не совсем чистой любовью. Там и зависть была, и внутреннее сравнение себя с сестрой, и глубоко затаенное желание поменяться с нею местами», — пишет Миро.