«А где папины черты?»: Хилькевич поделилась пляжным фото с младшей дочкой

Анна Хилькевич еще год назад жаловалась, что отдыхать с двумя детьми на море даже с нянями очень сложно. Актриса поняла, что справляться с одной дочкой в десятки раз проще, чем с двумя. Чтобы полноценно провести отпуск, девушка в прошлом году даже один раз летала за границу только в компании мужа и без наследниц. А вот январские каникулы артистка уже без особых проблем проводит с детьми в Таиланде.

Свою старшую дочку Арианну звезда уже давно не скрывает. Крохе уже четыре года, а вот младшую Марию родители показались только перед Новым годом. Годовалая девочка оказалась очень похожа с сестрой. Теперь Хилькевич регулярно делится снимками с наследницами. Так накануне она поделилась пляжным фото, на котором предстала в черном мини-бикини, держа на руках Машу.

Дочь актрисы в розовом купальнике с принтом пристально смотрела на родительницу, а потом поцеловала ее в нос. «Наши девочки вроде такие похожие, а такие разные. Ариаша когда была маленькой, всегда и на все говорила „Неть“, что продолжает делать и до сих пор. Но эта девочка растёт безотказная, мирная и очень дружелюбная, пироженка мамина!Танцевать любит, обнимашки и повторяшки за старшей сестрой, так что скоро, видимо, и „неть“ у Машеньки появится», — разоткровенничалась звезда.

Поклонники не стали скрывать, что кадры их умилили. Они стали обсуждать не только внешность Анны, но и ее дочери. Многие отметили, что кроха совсем не похожа на отца. «Я думала это вы Ариашу держите.. Они очень похожи!», «Вы такие красивые», «А где папины черты?», «Как мило», «Невероятно похожи, как две капли», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым, который и является отцом ее детей.