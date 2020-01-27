«Нужно аккуратно выбирать одежду»: Хилькевич высказалась о третьей беременности

Анна Хилькевич прославилась благодаря сериалу «Универ». Теперь она не только актриса, но и мама двоих детей. Своему мужу Артуру Волкову звезда подарила двух дочерей: Арианне уже три года, а Марии год. Ранее артистка рассказывала, что заботиться о двух детях оказалось очень сложно даже с помощью няни. При этом недавно девушка обмолвилась, что хочет еще одного ребенка.

Сейчас Анна отдыхает с семьей на Пхукете. Актриса долго не могла вернуться в форму после второй беременности, но потом стала хвастаться подтянутой фигурой. Но на днях девушку заподозрили в том, что она снова ждет ребенка. Она позировала на фото в объемной тунике, что спровоцировало слухи о третьей беременности. Комментарии поклонников не прошли мимо звезды.

Хилькевич опубликовала новый снимок, продемонстрировав фигуру в купальнике с баской шоколадного цвета. Ранее стилист рассказал порталу Teleprogramma.pro, что этот оттенок один из самых актуальных в 2020 году. Но главное, что наряд подчеркнул стройное тело актрисы и ее плоских живот.

«Я уже поняла, что мне нужно максимально аккуратно выбирать одежду и позу для фото, а то как-то не по себе становится, когда я читаю комментарии с вопросами «Опять беременна?». Вот, смотрите, живот втянула и снова не беременна», — высказалась артистка.

Поклонники отметили, что девушке даже некогда расслабиться. Они отметили, что она прекрасно выглядит. «Аня, какой живот? Ты мой мотиватор! Я не рожала, но у меня больше проблем. Смотрю на Вас и каждый раз после просмотров бегу тренить», «Фигура отличная, и цвет купальника и сам купальник…», «Аня, ты красотка! Восхищаюсь тобой», «Какая вы худышка», — прокомментировали пост подписчики.