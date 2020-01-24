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Женственная Ходченкова, Петров с возлюбленной: звезды посетили кинопремию «Золотой орел»

Наряды наших актрис в онлайн-репоратаже Teleprogramma.pro.

Женственная Ходченкова, Петров с возлюбленной: звезды посетили кинопремию «Золотой орел»
Актеры на премии «Золотой орел». Фото: Арам Тер-Газарян

Российская кинопремия «Золотой орел» вручается с 2002 года. Статуэтку получают лучшие актеры, режиссеры и продюсеры отечественных фильмов. Победителей в каждой номинации определяет Национальная академия кинематографических искусств и наук России. В этом году церемония проходит 24 января.

В категории «Лучший фильм» номинированы пять картин: «Бык» Бориса Акопова, «Дылда» Кантемира Балагова, «Т-34» Алексея Сидорова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Текст» Клима Шипенко.

На звание лучшего актера и актрисы претендуют Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Мария Миронова, Виктория Мирошниченко, Евгений Цыганов, Иван Янковский, Павел Деревянко и Александр Петров. Последний номинирован дважды – за роли в фильмах «Текст» и «Т-34».

Именитые гости уже начали собираться на красной дорожке киностудии «Мосфильм». И мы можем оценить наряды звезд.

Ослепительная Светлана Ходченкова появилась перед объективами репортеров в роскошном золотом платье длиной до пят. Волосы актриса убрала в гладкий пучок, на ушах и пальцах сияют бриллианты.

Светлана Ходченкова. Фото
Светлана Ходченкова. Фото: Арам Тер-Газарян

Марина Александрова для церемонии выбрала черное платье с обнаженной спиной. Чтобы не закрывать смелый вырез актриса убрала волосы в элегантный пучок, украшенный белыми бусинами. Образ дополняет длинная нитка жемчуга, перекинутая назад.

Марина Александровна. Фото
Марина Александровна. Фото: Арам Тер-Газарян

Мария Миронова также отдала предпочтение классическому черному платью без рукавов. Свои белокурые локоны актриса, недавно ставшая мамой, оставила струиться по плечам.

Мария Миронова. Фото
Мария Миронова. Фото: Арам Тер-Газарян

Популярный актер Александр Петров вывел в свет свою новую подругу – Стасю Милославскую. Избранница звезды «Вторжения» надела бледно-голубое мини-платье прилегающего силуэта. Образ актрисы дополняют серебристые лодочки на шпильке и небольшой клатч. Петров отдал предпочтение классическому черному костюму и белой рубашке навыпуск. Актер номинирован на приз за лучшую мужскую роль сразу в нескольких проектах.

Александр Петров и Стася Милославская. Фото
Александр Петров и Стася Милославская. Фото: Арам Тер-Газарян

Еще одна веселая пара на красной дорожке – Иван Янковский и Вера Панфилова. Актеры решили не рисковать с цветом и выбрали черные наряды.

Иван Янковский и Вера Панфилова. Фото
Иван Янковский и Вера Панфилова. Фото: Арам Тер-Газарян

Елена Захарова нарядилась в блестящее платье глубокого синего цвета, с коротким рукавом и длиной до колен. И без того яркий образ дополняют туфли и клатч насыщенного красного цвета.

Елена Захарова. Фото
Елена Захарова. Фото: Арам Тер-Газарян

Ингеборга Дапкунайте смело демонстрирует грудь в комбинезоне с большим декольте. Больше всего актрису украшает ее очаровательная улыбка.

Ингеборга Дапкунайте. Фото
Ингеборга Дапкунайте. Фото: Арам Тер-Газарян

Звезда КВН Елена Борщева выбрала наряд синего цвета. К закрытому платью с длинными рукавами актриса подобрала черный клатч.

Елена Борщева. Фото
Елена Борщева. Фото: Арам Тер-Газарян

Совсем скоро будут объявлены имена победителей. Следите за новостями.

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Тэги:

Александр ПетровЗолотой орелМарина АлександроваМария МироноваСветлана ХодченковаСтася Милославская
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Женственная Ходченкова, Петров с возлюбленной: звезды посетили кинопремию «Золотой орел»
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