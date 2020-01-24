Женственная Ходченкова, Петров с возлюбленной: звезды посетили кинопремию «Золотой орел»

Российская кинопремия «Золотой орел» вручается с 2002 года. Статуэтку получают лучшие актеры, режиссеры и продюсеры отечественных фильмов. Победителей в каждой номинации определяет Национальная академия кинематографических искусств и наук России. В этом году церемония проходит 24 января.

В категории «Лучший фильм» номинированы пять картин: «Бык» Бориса Акопова, «Дылда» Кантемира Балагова, «Т-34» Алексея Сидорова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Текст» Клима Шипенко.

На звание лучшего актера и актрисы претендуют Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Мария Миронова, Виктория Мирошниченко, Евгений Цыганов, Иван Янковский, Павел Деревянко и Александр Петров. Последний номинирован дважды – за роли в фильмах «Текст» и «Т-34».

Именитые гости уже начали собираться на красной дорожке киностудии «Мосфильм». И мы можем оценить наряды звезд.

Ослепительная Светлана Ходченкова появилась перед объективами репортеров в роскошном золотом платье длиной до пят. Волосы актриса убрала в гладкий пучок, на ушах и пальцах сияют бриллианты.

Марина Александрова для церемонии выбрала черное платье с обнаженной спиной. Чтобы не закрывать смелый вырез актриса убрала волосы в элегантный пучок, украшенный белыми бусинами. Образ дополняет длинная нитка жемчуга, перекинутая назад.

Мария Миронова также отдала предпочтение классическому черному платью без рукавов. Свои белокурые локоны актриса, недавно ставшая мамой, оставила струиться по плечам.

Популярный актер Александр Петров вывел в свет свою новую подругу – Стасю Милославскую. Избранница звезды «Вторжения» надела бледно-голубое мини-платье прилегающего силуэта. Образ актрисы дополняют серебристые лодочки на шпильке и небольшой клатч. Петров отдал предпочтение классическому черному костюму и белой рубашке навыпуск. Актер номинирован на приз за лучшую мужскую роль сразу в нескольких проектах.

Еще одна веселая пара на красной дорожке – Иван Янковский и Вера Панфилова. Актеры решили не рисковать с цветом и выбрали черные наряды.

Елена Захарова нарядилась в блестящее платье глубокого синего цвета, с коротким рукавом и длиной до колен. И без того яркий образ дополняют туфли и клатч насыщенного красного цвета.

Ингеборга Дапкунайте смело демонстрирует грудь в комбинезоне с большим декольте. Больше всего актрису украшает ее очаровательная улыбка.

Звезда КВН Елена Борщева выбрала наряд синего цвета. К закрытому платью с длинными рукавами актриса подобрала черный клатч.

Совсем скоро будут объявлены имена победителей. Следите за новостями.