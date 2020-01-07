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«Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью?»: Боярская высказалась о Ходченковой на шесте

Актриса находится просто в потрясающей форме.

«Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью?»: Боярская высказалась о Ходченковой на шесте
Боярская отреагировала на снимок Ходченковой/http://globallookpress.com/

Актриса Елизавета Боярская отреагировала на снимок своей коллеги Светланы Ходченковой, на котором та блестяще крутится на шесте. «Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью?» — задалась вопросом супруга актера Максима Матвеева, когда увидела, что вытворяет Светлана Ходченкова.

Светлана Ходченкова. Фото
Ходченкова исполнила танцы на шесте/https://www.instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Сама актриса скромно подписала снимок, на котором крутится как заправская стриптизёрша: «Продолжаем отмечать».

Любопытно, что на фотографию отреагировали и некоторые другие звезды. К примеру, актриса Юлия Пересильд кратко подписала снимок: «Огонь». Актер Сергей Безруков только и смог вымолвить: «Ого!»

Напомним, что не так давно активно муссировался слух, что Светлана Ходченкова встречается с юмористом Семеном Слепаковым. Впрочем, через какое-то время стало известно, что это всего лишь журналистская утка. Сами звезды признавались, что долго смеялись, когда прочитали в прессе о своем романе.

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Тэги:

Елизавета БоярскаяСветлана ХодченковаСемен СлепаковСергей БезруковЮлия Пересильд
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«Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью?»: Боярская высказалась о Ходченковой на шесте
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