Модницы: Пелагея облачилась с трехлетней дочкой в одинаковые платья

Пелагея рассталась с Иваном Телегиным накануне Нового года. Она не стала делиться подробностями случившегося, но разлад между супругами появился на фоне слухов об изменах хоккеиста. Позже знакомые подтвердили, что певица долгое время закрывала глаза на других женщин спортсмена. Теперь бывшим влюбленным придется делить имущество, а также решить вопрос с опекой над общей дочкой Таисией.

Пока девочка большую часть времени проводит с мамой, но иногда Телегин забирает малышку на выходные или гуляет с ней. 21 января Таисии исполнилось три года. Вечеринку по этому случаю Пелагея устроила только спустя неделю. Певица поделилась трогательными видео с праздника. Сначала она запечатлела, как развлекала именинницу в машине, пока они ехали в назначенное место. Артистка даже спела для крохи песню из мультика «Щенячий патруль».

На самом празднике дочку звезды встретили аниматоры в плюшевых костюмах и настоящие дрессированные собаки. Самым милым стало то, что Пелагея оделась с именинницей в одинаковые платья. Она позировала в голубом шелковом наряде с бантом на спине. В таком же была и ее наследница. Похоже, что малышка осталась восторге от праздника, который ей устроила мама.

Телегин не появился на фото и видео. Скорее всего, он отпраздновал трехлетие наследницы отдельно от бывшей возлюбленной. Напомним, что Пелагея прожила с хоккеистом почти четыре года в браке. По некоторым данным, в свое время Иван бросил беременную возлюбленную Евгению Ноур ради певицы.