Иван Телегин провел время со своей дочерью от Пелагеи

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин в сторис Instagram опубликовал кадр. На снимке он вместе со своей дочкой Таисией около березы. Ребенок, напомним, появился у спортсмена в браке с певицей Пелагеей.

Как известно, в прошлом году Пелагея объявила, что расстается с хоккеистом. Спортсмена стали видеть в обществе другой девушки. Вскоре и сам Иван Телегин подтвердил, что они с исполнительницей расстались. В качестве одной из основных причин развода он назвал тот факт, что двум сильным личностям сложно ужиться вместе.

Спортсмен также отмечал, что никаких разногласий с Пелагеей у них не возникло. К примеру, игрок оставил жене и дочери дом, в котором они жили. На имущество он претендовать не стал. Сам хоккеист сейчас травмирован. Он не может помочь свой любимой команде. Возможно, в этом сезона на льду игрока зрители уже не увидят.

Кстати, 21 января Таисия будет отмечать день рождения. Сейчас все поклонники Ивана Телегина и исполнительницы гадают, пригласит ли она на торжество некогда любимого мужчину и отца своего ребенка.