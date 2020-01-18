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Иван Телегин провел время со своей дочерью от Пелагеи

Несмотря на развод у хоккеиста остались прекрасные отношения с певицей.

Иван Телегин провел время со своей дочерью от Пелагеи
Пелагея не мешает Телегину видеться с дочкой/http://globallookpress.com/

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин в сторис Instagram опубликовал кадр. На снимке он вместе со своей дочкой Таисией около березы. Ребенок, напомним, появился у спортсмена в браке с певицей Пелагеей.

Иван Телегин с дочкой. Фото
Телегин спокойно общается со своей дочкой от Пелагеи/https://www.instagram.com/itelegin07/

Как известно, в прошлом году Пелагея объявила, что расстается с хоккеистом. Спортсмена стали видеть в обществе другой девушки. Вскоре и сам Иван Телегин подтвердил, что они с исполнительницей расстались. В качестве одной из основных причин развода он назвал тот факт, что двум сильным личностям сложно ужиться вместе.

Спортсмен также отмечал, что никаких разногласий с Пелагеей у них не возникло. К примеру, игрок оставил жене и дочери дом, в котором они жили. На имущество он претендовать не стал. Сам хоккеист сейчас травмирован. Он не может помочь свой любимой команде. Возможно, в этом сезона на льду игрока зрители уже не увидят.

Кстати, 21 января Таисия будет отмечать день рождения. Сейчас все поклонники Ивана Телегина и исполнительницы гадают, пригласит ли она на торжество некогда любимого мужчину и отца своего ребенка.

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Иван ТелегинПелагеяТаисия Телегина
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Иван Телегин провел время со своей дочерью от Пелагеи
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