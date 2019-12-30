Не унывает: Пелагея впервые сводила подросшую дочку на елку без Телегина

Пелагея — одна из самых обаятельных певиц на российской эстраде. Ко всему прочему, она является очень жизнерадостным человеком, благодаря чему сразу полюбилась многим зрителям. Однако недавно артистка объявила, что рассталась со своим мужем Иваном Телегиным. Они прожили вместе три года. И даже появление дочки Таисии не укрепило их брак, но позволило экс-влюбленным остаться друзьями.

Причины развода Пелагея предпочла не озвучивать, но многие уверены, что на такой шаг ее толкнули измены хоккеиста, о которых ходит молва уже несколько месяцев. Также друзья из окружения спортсмена утверждают, что певица его ревновала и буквально не позволяла сделать шага без позволения. Но, несмотря на тотальный контроль, его дважды видели с владелицей турфирмы Марией Гончар. По некоторым данным, именно эта девушка разрушила брак артистки с Телегиным.

Однако Пелагея старается не унывать. На днях она вернулась в шоу «Голос». На популярном проекте артистка появилась не в качестве наставницы, а как приглашенная звезда в полуфинале шоу. Она улыбалась и старалась не показывать, что в ее личной жизни настала темная полоса.

Также в преддверии праздников певица проводит время с дочкой. По всей видимости, она не хочет омрачать девочке праздник. Пелагея сводила ее на праздничную елку. В соцсети звезда поделилась кадром, на котором позирует в черном пальто с мехом и туфлях. Ее волосы завиты в кудри. Наследница звезды тоже предстала в пальто, а также в голубом платье и розовых ботинках.

«То, что не забудется! Первый поход на настоящую елку с мамой!» — написала певица.

Она сводила дочку в «Крокус Сити Холл» на новогодний праздник. Многие поклонники восхитились образом не только Пелагеи, но и малышки Таисии. «Какие же вы красивые!», «Стильные девушки», «Тася чем старше, тем больше на маму похожа! С праздником вас!», «Доча в пальтишке», «Куколки», — прокомментировали пост подписчики.