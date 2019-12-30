ЗВЕЗДЫ

Не унывает: Пелагея впервые сводила подросшую дочку на елку без Телегина

Всего несколько дней назад певица объявила, что разводится с мужем.

Не унывает: Пелагея впервые сводила подросшую дочку на елку без Телегина
Пелагея. фото: globallookpress.com/

Пелагея — одна из самых обаятельных певиц на российской эстраде. Ко всему прочему, она является очень жизнерадостным человеком, благодаря чему сразу полюбилась многим зрителям. Однако недавно артистка объявила, что рассталась со своим мужем Иваном Телегиным. Они прожили вместе три года. И даже появление дочки Таисии не укрепило их брак, но позволило экс-влюбленным остаться друзьями.

Причины развода Пелагея предпочла не озвучивать, но многие уверены, что на такой шаг ее толкнули измены хоккеиста, о которых ходит молва уже несколько месяцев. Также друзья из окружения спортсмена утверждают, что певица его ревновала и буквально не позволяла сделать шага без позволения. Но, несмотря на тотальный контроль, его дважды видели с владелицей турфирмы Марией Гончар. По некоторым данным, именно эта девушка разрушила брак артистки с Телегиным.

Однако Пелагея старается не унывать. На днях она вернулась в шоу «Голос». На популярном проекте артистка появилась не в качестве наставницы, а как приглашенная звезда в полуфинале шоу. Она улыбалась и старалась не показывать, что в ее личной жизни настала темная полоса.

Также в преддверии праздников певица проводит время с дочкой. По всей видимости, она не хочет омрачать девочке праздник. Пелагея сводила ее на праздничную елку. В соцсети звезда поделилась кадром, на котором позирует в черном пальто с мехом и туфлях. Ее волосы завиты в кудри. Наследница звезды тоже предстала в пальто, а также в голубом платье и розовых ботинках.

«То, что не забудется! Первый поход на настоящую елку с мамой!» — написала певица.

Она сводила дочку в «Крокус Сити Холл» на новогодний праздник. Многие поклонники восхитились образом не только Пелагеи, но и малышки Таисии. «Какие же вы красивые!», «Стильные девушки», «Тася чем старше, тем больше на маму похожа! С праздником вас!», «Доча в пальтишке», «Куколки», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детизвездные семьипевица ПелагеяПелагея последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не унывает: Пелагея впервые сводила подросшую дочку на елку без Телегина
Интересно?
Поделись с друзьями: