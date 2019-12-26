«Были и другие девушки»: новая возлюбленная Телегина оказалась знакомой Пелагеи

Еще недавно Пелагея выглядела счастливой рядом со своим мужем Иван Телегиным. Они редко выходили в свет вместе, но при этом если появлялись на публике, то демонстрировали настоящую идиллию. Влюбленные поженились в 2016 году, а через год них родилась дочь Таисия, но, как оказалось, ребенок не укрепил их узы.

В четверг, 26 декабря, всего за несколько дней до Нового года, артистка объявила, что готовится к разводу.

больше по теме Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем Хоккеиста Ивана Телегина не так давно заметили в обществе другой женщины.

Причины такого решения Пелагея озвучивать не стала, а лишь заверила, что попытается остаться с мужем в хороших отношениях. Однако многим стало ясно, что певица просто не может терпеть измены спортсмена. Еще два месяца назад Телегина впервые заметили с красивой молодой девушкой на премьере спектакля. А накануне в Сети появился снимок, на котором он сидит рядом той же неизвестной девушкой, внешне похожей на Пелагею, держа ее за руку.

Разлучницей оказалась владелица турфирмы Мария Гончар. «Пришли под руку и весь вечер обнимались», — поделилась в окружении хоккеиста. Более того, эта девушка знакома с Пелагеей. «Были их совместные фото, но Маша удалила их сразу, как только начала встречаться с Иваном», — утверждает инсайдер. В обществе ходит молва, что о романе Телегина и Гончар уже давно известно из друзьям. По некоторым данным, недавно пара отдыха в отеле и даже публиковала совместные фото.

«Гончар — дочь богатых родителей, которая в основном занята только тусовками», — утверждают в окружении хоккеиста. Но похоже, что она была не первой любовницей Ивана. «Были и другие девушки, интимные переписки, тайные встречи. С Пелагеей с самого начала все не ладилось. Это известно всей хоккейной тусовке», — рассказали близкие певицы и хоккеиста.

Напомним, что ранее Пелагею тоже называли разлучницей. Телегин жил с девушкой по имени Евгения, когда у него завязались отношения с певицей. Он оставил возлюбленную, когда она ждала от него сына. Правда, сама Пелагея утверждает, что не разрушала чужую семью.

Материла подготовлен на основе материалов изданий «Комсомольская правда» и «СтарХит».