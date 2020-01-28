Редкий кадр: Татьяна Навка в костюме молочного цвета вышла в свет с мужем

Фигуристка только вернулась из отпуска, поэтому выглядела посвежевшей и отдохнувшей.

Татьяна Навка усердно трудилась в последние месяцы. Особенно плотный график у нее был перед Новым годом, так как фигуристка представила новое ледовое шоу «Спящая красавица: Легенда двух королевств», в котором приняла участие и ее дочка Надежда.

После этого несколько недель спортсменка со своей семьей провела на Мальдивах.

Но накануне Навка вернулась в Москву. Дома она засиживаться не стала. 27 января фигуристка вышла в свет вместе со своим мужем Дмитрием Песковым и старшей дочкой своего возлюбленного Лизой Песковой. Они посетили выставку работ Сальвадора Дали «Магическое искусство» в ЦВЗ «Манеж». Для появления на публике Татьяна облачилась в лаконичный костюм молочного цвета и водолазку в тон. Образ она дополнила аксессуарами: подвеской, поясом и алой сумкой.

Песков предстал в синем костюме в полоску и белой рубашке. Его дочка тоже выбрала классический стиль.

«Сальвадор Дали… Одно из знаковых имен искусства XX века. Что первое приходит в голову вам? Мне — эксцентричность, экстраординарность, оригинальность, но в то же время непревзойденная гениальность, невероятные сложные образы, за которыми таится огромный и таинственный внутренний мир художника. Местами сложные, тяжелые, мрачные, местами ироничные и яркие — его полотна уже на протяжении века привлекают, манят и завораживают!», — поделилась Навка.

В комментариях Анна Семенович согласилась с фигуристкой, а Татьяна Веденеева отметила, что теперь тоже хочет посетить выставку. Многие поклонники же восхитились гармонией в паре. «Хорошие, красивые! Люблю на вас смотреть», «Какие вы классные. Счастья вам», «Прекрасно вместе смотритесь», — прокомментировали пост подписчики.