ЗВЕЗДЫ

«Наконец-то, есть время для себя»: Навка похвасталась рельефным телом на отдыхе

44-летняя фигуристка сделала стойку на голове, восхитив поклонников.

«Наконец-то, есть время для себя»: Навка похвасталась рельефным телом на отдыхе
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Татьяна Навка последние месяцы работала не покладая рук. Она гастролировала с ледовыми шоу и представила новую сказочную постановку, в которой вместе с ней участвует дочка Надежда. После нескольких аншлагов фигуристка с семьей отправилась в долгожданный отпуск. Примечательно, что экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду пока не раскрыла место своего отдыха. При этом она успела подразнить поклонников смелыми фото в купальнике.

Ранее Навка рассказывала, как занимается спортом и йогой. Она нашла для себя эффектные упражнения, которые помогают звезде поддерживать себя в форме. Спортсменка практикует домашние тренировки много лет. Так, на отдыхе она вернулась к любимым ассанам. На новом фото она предстала в ярком спортивном костюме. Фигуристка продемонстрировала стойку на голове со сплетением ног. Рельефное тело 44-летней Татьяны восхитило ее поклонников.

«Как же я скучала по этому!!!! Целый месяц из-за шоу совершенно не было времени заниматься йогой… Из-за адских нагрузок в режиме работы нон-стоп мышцы за это время забились, тело соскучилось по растяжке!!! И вот, наконец-то, есть время для себя, для души, для обретения баланса и гармонии!» — рассказала покорительница льда.

К слову, на отдыхе она также встала на водные лыжи. А вот ее дочка Надежда предпочитает пока плавать с надувным кругом. В отпуске Навка любит одеваться женственно. На этот раз она успела отметиться в летнем образе. Девушка облачилась в легкое белое платье в пол в розовую полоску. Кокетливая соломенная шляпка завершила образ. А разрез на юбке позволил показать стройные ножки.

Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Важно! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как начать заниматься спортом, следует проконсультироваться со специалистом. 

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«Наконец-то, есть время для себя»: Навка похвасталась рельефным телом на отдыхе
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